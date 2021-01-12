کشف عتیقه های دوره هخامنشی و قاجاریه در پاکدشت/۲ نفر دستگیر شد

سرهنگ رضا علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف ۱۴۵ قطعه اشیا تاریخی مربوط به دوران هخامنشیان و قاجاریه در پاکدشت خبر داد و اظهار داشت: ارزش تاریخی این اشیا بیش از ۴ میلیارد ریال تخمین زده شده است.

علی بخشی در تشریح جزئیات این کشفیات گفت: طبق اخبار واصله فعالیت تعدادی از افراد در خصوص خرید و فروش آثار تاریخی دریافت شد که طی آن موضوع مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت خودروی این افراد در محور اصلی امام رضا (ع) شناسایی و با دستور پلیس متوقف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت در خصوص موارد مکشوفه بیان داشت: اشیا کشف شده طبق اعلام نظر کارشناسان میراث فرهنگی، قدمت این اشیا مربوط به دوره‌های هخامنشی و قاجاریه است.