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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۹:۲۲

فرمانده انتظامی پاکدشت خبر داد؛

کشف عتیقه های دوره هخامنشی و قاجاریه در پاکدشت/۲ نفر دستگیر شد

کشف عتیقه های دوره هخامنشی و قاجاریه در پاکدشت/۲ نفر دستگیر شد

پاکدشت- فرمانده انتظامی پاکدشت از کشف عتیقه های دوره هخامنشی و قاجاریه به ارزش ۴ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد و گفت: در این رابطه ۲ نفر دستگیر شده است.

سرهنگ رضا علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف ۱۴۵ قطعه اشیا تاریخی مربوط به دوران هخامنشیان و قاجاریه در پاکدشت خبر داد و اظهار داشت: ارزش تاریخی این اشیا بیش از ۴ میلیارد ریال تخمین زده شده است.

علی بخشی در تشریح جزئیات این کشفیات گفت: طبق اخبار واصله فعالیت تعدادی از افراد در خصوص خرید و فروش آثار تاریخی دریافت شد که طی آن موضوع مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت خودروی این افراد در محور اصلی امام رضا (ع) شناسایی و با دستور پلیس متوقف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت در خصوص موارد مکشوفه بیان داشت: اشیا کشف شده طبق اعلام نظر کارشناسان میراث فرهنگی، قدمت این اشیا مربوط به دوره‌های هخامنشی و قاجاریه است.

کد مطلب 5120082

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    نظرات

    • محسن IR ۰۹:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
      1 1
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      با سلام دولت داره با زورگویی باعث قاچاق آثار باستانی از کشور میشه .مگر قانون نداریم که باید خریداری بشه .این کشفیات چند درصد قاچاق شده به خارج هست .واقعا متاسفم برا مسولین کشورم .....
    • مهدی IR ۰۱:۰۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
      0 0
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      اطراف تخت رستم شهریار،روستای قجر کلی چاله کنده شده که عمق بعضی بیشتر از 10متر هست لطفاً خبرگزاری شما یه گذارش تهیه کنه ،که رسیدگی بشه

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