خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مردم استان سیستان و بلوچستان این روزها در حالی سردترین روزهای زمستان سال ۹۹ را پشت سر می‌گذارند که با وجود وعده‌های مسئولان همچنان مشکل کمبود سیلندر گاز و همچنین به تازگی کمبود نفت سفید آنها را از شدت سرما می‌سوزاند و هیچ کاری هم از دستشان ساخته نیست.

البته ناگفته نماند که مردم غیور و مرزدار سیستان و بلوچستان سال‌هاست که مجبورند برای دریافت برخی از ضروریات زندگی خود ساعت‌ها در صف‌های طولانی وقت بگذرانند و منتظر باشند تا شاید به منظور خود که ممکن است، گاز، نفت، بنزین و گاهاً حتی آب آشامیدنی باشد، برسند. اما متأسفانه این روزها شرایط اقتصادی حاکم وضعیت را بدتر از گذشته هم کرده است.

سرمای هوا این روزها به حدی استخوان سوز شده که دمای هوا در برخی شب‌ها در شهر زاهدان به کمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد زیر صفر هم می‌رسد و در این میان همچون همیشه اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه بیشترین آسیب را می‌بینند.

داستان از این قرار است که هرساله با سرد شدن هوا نیاز مردم سیستان و بلوچستان به گاز افزایش پیدا می‌کند اما رفع این نیاز ضروری در شهرهایی که هنوز لوله کشی گاز خانگی ندارند بسیار دشوار است و در واقع تقاضای زیاد مردم برای دسترسی به گاز منجر به صف‌های طولانی، ازدحام جمعیت و در نتیجه نارضایتی شهروندان می‌شود.

تا سال ۱۳۹۳ استان سیستان و بلوچستان تنها استان کشور بود که از نعمت گاز لوله کشی بی بهره بود و این مساله مشکلات فروانی را برای مردم این استان به وجود آورده بود تا اینکه بالاخره در سال ۹۳ پس از رسیدن خط لوله گاز به ایرانشهر مردم این شهر از نعمت گاز بهره مند شدند اما باقی استان همچنان از نعمت گاز بی بهره بودند.

در ۱۰ اسفند سال ۹۵ مشعلی در زاهدان با حضور رئیس جمهور روشن شد، اما تاکنون همچنان مشکل گاز در این شهر وجود دارد

این موضوع تا پایان سال ۹۵ همچنان ادامه داشت تا اینکه بالاخره با تبلیغات فراوان در تاریخ ۱۰ اسفند سال ۹۵ با حضور رئیس جمهور مشعلی در میدان گاز شهر زاهدان روشن شد و مردم سیستان و بلوچستان به عنوان آخرین استان کشور به شبکه خانگی متصل شد که دستاورد خوبی بود اما آنچه که حائز اهمیت است این است که کار شبکه گذاری گاز در این استان مرزی هنوز به اتمام نرسیده و به استثنا ساکنان شهرهای بمپور، ایرانشهر و محمدان همچنان بسیاری از شهروندان گاز مصرفی خود را از طریق سیلندرهای گاز تهیه می‌کنند.

اما متأسفانه داستان بازهم به اینجا ختم نمی‌شود با توجه به اینکه گاز به برخی مناطق شهر زاهدان رسیده است شهروندان برای اینکه به شبکه گاز شهری متصل شوند ابتدا باید سهمیه و یا همان کوپن‌های نفت سفید خود را باطل کنند که این موضوع باعث شده برخی از شهروندان زاهدانی خصوصاً افراد حاشیه نشین پس از باطل کردن سهمیه به دلیل نداشتن هزینه تهیه بخاری این روزها را در سرما بسوزند و بسازند.

سردترین روز زاهدان در سه سال اخیر در دی ماه امسال ثبت شد

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بامداد هشتم دی ماه امسال کمینه دمای زاهدان به منفی ۸ درجه سلسیوس رسید و سردترین روز این شهر در سه سال اخیر را رقم زد.