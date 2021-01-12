خبرگزاری مهر - گروه استانها: مردم استان سیستان و بلوچستان این روزها در حالی سردترین روزهای زمستان سال ۹۹ را پشت سر میگذارند که با وجود وعدههای مسئولان همچنان مشکل کمبود سیلندر گاز و همچنین به تازگی کمبود نفت سفید آنها را از شدت سرما میسوزاند و هیچ کاری هم از دستشان ساخته نیست.
البته ناگفته نماند که مردم غیور و مرزدار سیستان و بلوچستان سالهاست که مجبورند برای دریافت برخی از ضروریات زندگی خود ساعتها در صفهای طولانی وقت بگذرانند و منتظر باشند تا شاید به منظور خود که ممکن است، گاز، نفت، بنزین و گاهاً حتی آب آشامیدنی باشد، برسند. اما متأسفانه این روزها شرایط اقتصادی حاکم وضعیت را بدتر از گذشته هم کرده است.
سرمای هوا این روزها به حدی استخوان سوز شده که دمای هوا در برخی شبها در شهر زاهدان به کمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد زیر صفر هم میرسد و در این میان همچون همیشه اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه بیشترین آسیب را میبینند.
داستان از این قرار است که هرساله با سرد شدن هوا نیاز مردم سیستان و بلوچستان به گاز افزایش پیدا میکند اما رفع این نیاز ضروری در شهرهایی که هنوز لوله کشی گاز خانگی ندارند بسیار دشوار است و در واقع تقاضای زیاد مردم برای دسترسی به گاز منجر به صفهای طولانی، ازدحام جمعیت و در نتیجه نارضایتی شهروندان میشود.
تا سال ۱۳۹۳ استان سیستان و بلوچستان تنها استان کشور بود که از نعمت گاز لوله کشی بی بهره بود و این مساله مشکلات فروانی را برای مردم این استان به وجود آورده بود تا اینکه بالاخره در سال ۹۳ پس از رسیدن خط لوله گاز به ایرانشهر مردم این شهر از نعمت گاز بهره مند شدند اما باقی استان همچنان از نعمت گاز بی بهره بودند.
در ۱۰ اسفند سال ۹۵ مشعلی در زاهدان با حضور رئیس جمهور روشن شد، اما تاکنون همچنان مشکل گاز در این شهر وجود دارد
این موضوع تا پایان سال ۹۵ همچنان ادامه داشت تا اینکه بالاخره با تبلیغات فراوان در تاریخ ۱۰ اسفند سال ۹۵ با حضور رئیس جمهور مشعلی در میدان گاز شهر زاهدان روشن شد و مردم سیستان و بلوچستان به عنوان آخرین استان کشور به شبکه خانگی متصل شد که دستاورد خوبی بود اما آنچه که حائز اهمیت است این است که کار شبکه گذاری گاز در این استان مرزی هنوز به اتمام نرسیده و به استثنا ساکنان شهرهای بمپور، ایرانشهر و محمدان همچنان بسیاری از شهروندان گاز مصرفی خود را از طریق سیلندرهای گاز تهیه میکنند.
اما متأسفانه داستان بازهم به اینجا ختم نمیشود با توجه به اینکه گاز به برخی مناطق شهر زاهدان رسیده است شهروندان برای اینکه به شبکه گاز شهری متصل شوند ابتدا باید سهمیه و یا همان کوپنهای نفت سفید خود را باطل کنند که این موضوع باعث شده برخی از شهروندان زاهدانی خصوصاً افراد حاشیه نشین پس از باطل کردن سهمیه به دلیل نداشتن هزینه تهیه بخاری این روزها را در سرما بسوزند و بسازند.
سردترین روز زاهدان در سه سال اخیر در دی ماه امسال ثبت شد
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بامداد هشتم دی ماه امسال کمینه دمای زاهدان به منفی ۸ درجه سلسیوس رسید و سردترین روز این شهر در سه سال اخیر را رقم زد.
محسن حیدری با اشاره به اینکه پیش از این در آذر ماه سال ۱۳۹۶ دمای زاهدان به منفی ۱۱ درجه سلسیوس رسیده بود، افزود: این روزها علاوه بر زاهدان، دمای شهرهای نصرت آباد، خاش، مهرستان، هامون و میرجاوه نیز به زیر صفر درجه میرسد.
وی تصریح کرد: بر اساس آخرین خروجی نقشههای پیش یابی و مدلهای جوی انتظار میرود سرمای هوا و یخبندان شبانه همچنان در مناطق نیمه شمالی استان ادامه داشته باشد.
مردم سیستان و بلوچستان از وعدههای بیهوده مسئولان خسته شدهاند
محمد امین یکی از شهروندان زاهدانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ما مردم سیستان و بلوچستان این روزها حتی از گله و شکایت هم خسته شدهایم زیرا هیچ وقت هیچکس، هیچ کاری برای حل مشکلات ما نکرده است.
داد مردم سیستان و بلوچستان به گوش مسئولان نمیرسد وگرنه در همین یک ماه اخیر چندین وزیر و حتی معاون اول رئیس جمهور به استان سفر کرد اما فقط از خوبیهای طرحهایی گفت که ما تاکنون نتیجه آنها را ندیدهایم
وی افزود: انگار داد مردم سیستان و بلوچستان به گوش مسئولان نمیرسد وگرنه در همین یک ماه اخیر چندین وزیر و حتی معاون اول رئیس جمهور به استان سفر کرد اما فقط از خوبیهای طرحهایی گفت که ما تاکنون نتیجه آنها را ندیدهایم.
این شهروند زاهدانی ادامه داد: امیدوارم روزی برسد که مسئولان به جای عکس گرفتن با طرحهای خیالی با مشکلات مردم به صورت واقعی رو به رو شوند.
وی تصریح کرد: وقتی موضوع داغ میشوند تعدادی از مسئولان قول برطرف شدن سریع موضوع را میدهند و تعدادی هم به گرفتن چند عکس یادگاری با صفهای گاز اکتفا میکنند اما مشکل برطرف نمیشود.
وی گفت: چند مدت دیگر با گرمتر شدن هوا اوضاع خود به خود بهتر میشود و موضوع باز تا سال آینده فراموش میشود و هیچکس هم آن را پیگیری نمیکند.
این شهروند زاهدانی ادامه داد: مردم زاهدان نه تنها از نعمت گاز شهری بهرهای نبردهاند بلکه با مشکلات جانبی آن از جمله گودالهای به جا مانده از کنده کاری همچنان مواجه هستند و روزی نیست که خودرویی در داخل این گودالها آسیب نبیند.
هزینههای گازکشی بسیار بیشتر از وام پرداختی است
علیرضا خرم یکی دیگر از شهروندان زاهدانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: متأسفانه سالهاست که به دلیل بی تدبیری مسئولان و همین طور عقب ماندگیهای تاریخی مردم استان سیستان و بلوچستان با مشکلات متعددی رو به رو هستند.
وی افزود: کمبود سیلندر های گاز مایع موضوعی است که هرساله در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان شاهد آن هستیم و ظاهراً قرار هم نیست که این مشکل به این زودی ها حل شود اما متأسفانه امسال این صفها زودتر و قبل از شروع شدن فصل سرد تشکیل شده است و مسئولان هم همچون گذشته قول حل شدن هرچه سریعتر موضوع را میدهند.
این شهروند زاهدانی ادامه داد: مردم سیستان و بلوچستان با مشکلاتی همچون خشکسالی، بیکاری، تورم و آلودگی هوای ناشی از گرد و خاک باید برای گاز، نفت، و آب آشامیدنی هم در صفهای طولانی بایستند.
وی گفت: واقعاً هزینههای گازکشی بسیار بیشتر از مبلغی است که به عنوان وام به مردم پرداخت میشود و این مشکل در منازل مسکن مهر در منطقه «مهرشهر» زاهدان باعث شده که بسیاری از شهروندان عطای گازکشی را به لقای آن ببخشند.
ورود مدعی العموم به توزیع نامناسب سیلندرهای گاز در شهر زاهدان
ابوالفضل احمدزاده، دادیار حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پس از اعلام وصول گلایههای متعدد شهروندان مبنی بر توزیع نامناسب گاز در زاهدان، رسیدگی مساله به صورت جدی در دستور کار این دادستانی قرار گرفت.
دادیار حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان افزود: در همین راستا صبح امروز بازدید میدانی مفصلی از مراکز توزیع گاز انجام و مشخص شد که متأسفانه شیوه و روند توزیع به هیچ وجه مناسب نبوده و در خور شأن مردم ولایت مدار زاهدان نیست و لذا از این حیث عامه مردم دچار سردرگمی و نارضایتی هستند.
وی تاکید کرد: در این بازدید و بررسی همهجوانب متوجه ایجاد حوزه دلالی دقیق بودیم که برخی افراد سودجو از جیب مردم و از اضطرار شکل گرفته در فصل سرما و برودت هوابه فکر تأمین منافع شخصیخود هستند و طرح الکترونیکی توزیع گاز که فلسفه وجودی و هدف آن تسهیل در تحقق و تجسّم حقوق عامه شهروندان بوده نیز به هیچ وجه نتوانسته نیاز مردم را برطرفکند.
معاونت اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان و شرکتهای توزیع گاز، توأمان در ردیف عاملان مؤثر در تسهیل و ایجاد چرخه ناصواب دلالی در توزیع گاز هستند
احمد زاده تصریح کرد: بر همین مبنا وب راساس تحقیقات میدانی و اخذ اظهارات مطلعین به این نتیجه رسیدیم که معاونت اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان و شرکتهای توزیع گاز، توأمان در ردیف عاملان مؤثر در تسهیل و ایجاد چرخه ناصواب دلالی در توزیع گاز هستند که به این شرکتها یک هفته مهلت دادهمی شود تا سریعاً مشکل را برطرف کرده و دیگر شاهد تضییع حقوق مردم نباشیم.
بهگفته وی؛ شرکتهای توزیع موظف هستند تا گاز را به قیمت مصوب دولتی در درب منازل شهروندان و دربازه زمانی معقول و منطبق با انصاف تحویل دهند و دریافت هرگونه مبلغ خارج از ضوابط تعریف شده بر خلاف موازین شرعی و قانونی بوده و حرام شرعی بوده و یکی از راههای تحصیل مال از راه نامشروع میباشد که موجب کیفر قانونی است.
دادیار حقوق عامه دادستانی مرکز استان ادامه داد: این دادستانی به منظور حفظ حقوق شهروندان بازدیدهای متعدد دیگری نیز خواهد داشت و تا زمان بازگشت به شرایط ایده آل و رضایت مندیشهروندان این روندا دامهخواهد داشت که در صورت عدم تحقق این موضوع؛ برابر قانون با متخلفان برخورد قضائی مناسب وقانونی به نحو فوری خواهد شد.
در مجموع نکتهای که حائز اهمیت است این است که با وجود همه این اقدامات همچنان مشکل کمبود سیلندر گاز در استان سیستان و بلوچستان ادامه دارد که امیدواریم هر چه زودتر این مشکل برطرف شود.
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