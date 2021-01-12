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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۹:۳۲

معاون اجتماعی سپاه فجر فارس:

استان فارس رتبه سوم اعتیاد دانش آموزی کشور/عملگرایی به جای شعار

استان فارس رتبه سوم اعتیاد دانش آموزی کشور/عملگرایی به جای شعار

شیراز - معاون اجتماعی سپاه فجر فارس گفت: استان فارس در حوزه اعتیاد شرایط مطلوبی ندارد و در اعتیاد دانش آموزی رتبه سوم و در اعتیاد کارگری بعد از سیستان و بلوچستان رتبه دوم در کشور را داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار، محمدجعفر دوستدار در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر فارس که با میزبانی معاونت اجتماعی سپاه فجر برگزار شد، گفت: یکی از مهمترین مسائل در حوزه اعتیاد، بحث پیشگیری است که در این امر مجموعه‌های مختلف وظایفشان را درست انجام نمی‌دهند وقتی فراگیری آسیب‌های اجتماعی محله به محله و منزل به منزل شده است، آنان که در این زمینه علی رغم مسئولیت، کاری انجام ندهند، مدیون مردم و خداوند هستند.

وی با اشاره به اینکه استان فارس در زمینه طلاق جز پنج استان اول است، گفت: در سال ۹۰ از هر ۲۰ ازدواج سه طلاق داشتیم و در سال ۹۷ از هر ده ازدواج سه طلاق ثبت شده و این خبر اگر مسئولین و مردم را به حرکت مؤثر وادار نکند، یعنی خسران!

دوستدار گفت: استان فارس در حوزه اعتیاد هم شرایط مطلوبی ندارد و در اعتیاد دانش آموزی رتبه سوم و در اعتیاد کارگری بعد از سیستان و بلوچستان رتبه دوم در کشور دارد و راه برون رفت از این وضعیت این است که تمامی دستگاه‌های مربوطه با هم بر سر این موضوعات هم افزایی و همکاری داشته باشند.

دبیر کارگروه فضای مجازی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر افزود: به نظر می‌رسد وقت دعواهای بر سر اسم و لوگو و نوشتن صورت جلسات بدون عمل گذشته و مردم کار و عمل می‌خواهند.

دوستدار تاکید کرد: برای اثبات ادعایمان می گویم که مجموعه معاونت اجتماعی سپاه فجر استان فارس با تمام ظرفیتی که در اختیار دارد، به ویژه نیروی مؤثر بسیج، تمام قد، آماده همکاری و هم افزایی با ارگان‌های متولی بحث اعتیاد خواهد بود.

کد مطلب 5120102

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