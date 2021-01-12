استان فارس رتبه سوم اعتیاد دانش آموزی کشور/عملگرایی به جای شعار

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار، محمدجعفر دوستدار در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر فارس که با میزبانی معاونت اجتماعی سپاه فجر برگزار شد، گفت: یکی از مهمترین مسائل در حوزه اعتیاد، بحث پیشگیری است که در این امر مجموعه‌های مختلف وظایفشان را درست انجام نمی‌دهند وقتی فراگیری آسیب‌های اجتماعی محله به محله و منزل به منزل شده است، آنان که در این زمینه علی رغم مسئولیت، کاری انجام ندهند، مدیون مردم و خداوند هستند.

وی با اشاره به اینکه استان فارس در زمینه طلاق جز پنج استان اول است، گفت: در سال ۹۰ از هر ۲۰ ازدواج سه طلاق داشتیم و در سال ۹۷ از هر ده ازدواج سه طلاق ثبت شده و این خبر اگر مسئولین و مردم را به حرکت مؤثر وادار نکند، یعنی خسران!

دوستدار گفت: استان فارس در حوزه اعتیاد هم شرایط مطلوبی ندارد و در اعتیاد دانش آموزی رتبه سوم و در اعتیاد کارگری بعد از سیستان و بلوچستان رتبه دوم در کشور دارد و راه برون رفت از این وضعیت این است که تمامی دستگاه‌های مربوطه با هم بر سر این موضوعات هم افزایی و همکاری داشته باشند.

دبیر کارگروه فضای مجازی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر افزود: به نظر می‌رسد وقت دعواهای بر سر اسم و لوگو و نوشتن صورت جلسات بدون عمل گذشته و مردم کار و عمل می‌خواهند.

دوستدار تاکید کرد: برای اثبات ادعایمان می گویم که مجموعه معاونت اجتماعی سپاه فجر استان فارس با تمام ظرفیتی که در اختیار دارد، به ویژه نیروی مؤثر بسیج، تمام قد، آماده همکاری و هم افزایی با ارگان‌های متولی بحث اعتیاد خواهد بود.