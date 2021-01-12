۲ سارق طلاجات در اهواز دستگیر شدند

سرهنگ محسن دالوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت به عنف از بانوان (طلاجات) توسط یک خودروی سواری پراید سفید رنگ تحت پوشش تاکسی آژانس در برخی مناطق شهر اهواز، موضوع به صورت ویژه برای دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: بلافاصله دو نفر جوان راکب یک دستگاه خودروی سواری پراید سفید رنگ در حوزه کلانتری ۲۳ اهواز (منطقه پادادشهر) توسط عوامل انتظامی و شخص رئیس کلانتری با پلاک مسروقه رؤیت و سارقان مورد شناسایی قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی شهرستان اهواز تصریح کرد: پس از تعقیب و گریز، مأموران با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، سارقان زورگیر دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

سرهنگ دالوند با اعلام این خبر که ۱۲ بانوی مالباخته به صراحت این سارقان را شناسایی کردند، بیان کرد: سارقان نیز به ۹ فقره سرقت به عنف بانوان تحت پوشش تاکسی آژانس اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اهواز گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضائی شدند.