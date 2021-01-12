زلزله شب گذشته هیچ فوتی نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی محمودی گفت: زلزله شب گذشته در منطقه سفیدسنگ خراسان رضوی هیچ فوتی نداشته است.

سخنگوی سازمان هلال‌احمر خراسان رضوی افزود: ۲ نفر فوتی که در اخبار اعلام شده به دلیل هم‌زمانی زلزله با حادثه انحراف خودروی پراید از مسیر جاده بوده که در این حادثه فوت کرده‌اند.

وی گفت: جاده‌های فریمان کوهستانی نیست و هیچ جاده‌ای شب گذشته در منطقه سفیدسنگ مسدود نشده است.

محمودی خاطر نشان کرد: طبق بررسی شب گذشته گروهای ارزیاب هلال‌احمر استان از شهرهای فریمان، تربت‌جام، سرخس، تایباد و مشهد و همچنین بررسی ستاد بحران شهرستان فریمان نیز هیچ خسارت جانی و مالی جدی بر اثر زلزله مطرح یا تأیید نشده است.