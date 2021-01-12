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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۹:۲۸

سخنگوی سازمان هلال‌احمر خراسان رضوی:

زلزله شب گذشته هیچ فوتی نداشته است

زلزله شب گذشته هیچ فوتی نداشته است

مشهد ـ سخنگوی سازمان هلال‌احمر خراسان رضوی گفت: ۲ نفر فوتی که در اخبار اعلام شده به دلیل هم‌زمانی زلزله با حادثه انحراف خودروی پراید از مسیر جاده بوده که در این حادثه فوت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی محمودی گفت: زلزله شب گذشته در منطقه سفیدسنگ خراسان رضوی هیچ فوتی نداشته است.

سخنگوی سازمان هلال‌احمر خراسان رضوی افزود: ۲ نفر فوتی که در اخبار اعلام شده به دلیل هم‌زمانی زلزله با حادثه انحراف خودروی پراید از مسیر جاده بوده که در این حادثه فوت کرده‌اند.

وی گفت: جاده‌های فریمان کوهستانی نیست و هیچ جاده‌ای شب گذشته در منطقه سفیدسنگ مسدود نشده است.

محمودی خاطر نشان کرد: طبق بررسی شب گذشته گروهای ارزیاب هلال‌احمر استان از شهرهای فریمان، تربت‌جام، سرخس، تایباد و مشهد و همچنین بررسی ستاد بحران شهرستان فریمان نیز هیچ خسارت جانی و مالی جدی بر اثر زلزله مطرح یا تأیید نشده است.

کد مطلب 5120105

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