اختصاص ۳۸۰۰ میلیارد تومان برای ساخت مراکز درمانی جدید

به گزار ش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری که برای پاسخگویی به سوالات برخی نمایندگان در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی حضور یافت، در تشریح جزئیات و نتیجه این جلسه اظهار داشت: ۲۷۰ میلیارد تومان منابع برای خرید تجهیزات جدید و مورد نیاز پزشکی از قبیل اسکن، ام آر آی، سنگ شکن در مراکز پزشکی سازمان تامین اجتماعی که بر اساس خطوط راهنمای وزارت بهداشت واجد شرایط دریافت این خدمات هستند در دستور کار قرار گرفت که در ماه‌های پایانی سال و از ابتدای سال ۱۴۰۰ انجام می‌شود.

محمد شریعتمداری در خصوص دیگر سوالات نمایندگان توضیح داد: بخشی از سوالات به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به خصوص اقشار خاصی مثل قالیبافان و افراد شاغل در صنایع دستی مربوط می‌شد.

وی تصریح کرد: سوال نمایندگان شامل دو دسته می‌شد؛ یک دسته افراد جدیدی که باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند و همچنان منتظر هستند و گروه دیگر افرادی که به دلیل عدم پرداخت حق بیمه، از خدمات سازمان محروم می‌شوند.

شریعتمداری در این باره توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی، بررسی‌های حقوقی و مقدماتی را انجام داده است تا با رعایت قانون به جای قطع خدمات با افزایش جرایم مربوط به پرداخت نکردن حق بیمه، استمرار خدمات را در مجموعه مشاغلی که دارای بیمه هستند تضمین کند.

شریعتمداری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا در جریان تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ترتیبی اتخاذ شود تا منابع مورد نیاز برای بیمه جدید همه اقشاری که تکلیف پرداخت حق بیمه سهم کل کارفرما یا بخشی از سهم کارگر به دولت محول شده پیش بینی گردد تا در سال ۱۴۰۰ با کمترین مشکل بیمه افراد منتظر بیمه در سازمان تامین اجتماعی فراهم شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بخش دیگری از سوالات نمایندگان خاطرنشان کرد: بخشی از این سوالات به ساخت مراکز درمانی جدید، درمانگاه‌ها، پلی کلینیک‌های تخصصی و بیمارستان‌ها مربوط بود که طرح جامع مطالعه شده سطح بندی جدید خدمات سازمان تامین اجتماعی به کمیسیون بهداشت ارائه شد تا بر اساس آن در ۷۰ شهر و شهرستان که سازمان تامین اجتماعی دارای ۲۰ هزار بیمه شده است ولی مرکز درمانگاهی ملکی ندارد مبلغ ۳,۸۰۰ میلیارد تومان منابع جدید عملیات احداث در بودجه ۱۴۰۰ اختصاص یابد تا به ترتیب اولویت انجام شود.

وی افزود: در همه مراکزی که بیمه شده‌های بالای ۲۰ هزار نفر وجود دارد امکان خدمات در مراکز ملکی فراهم می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: همچنین برای ایجاد عدالت در ارائه خدمات پزشکی برای همه بیمه شدگان در سراسر کشور تفاوت فرانشیز پرداختی در مراکز ملکی و استیجاری یعنی آن چیزی که بیماران پرداخت می‌کنند به منظور یکسان سازی تفاهم نامه‌ای با وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد شده تا با پرداخت مبلغی در حدود ۶۴۰ میلیارد تومان سهم فرانشیز افرادی که در مراکزی غیر ملکی سازمان درمان می‌شوند بتوانیم در پایان سال جاری و از ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به ارائه خدمات بدون پرداخت مثل مراکز ملکی برای بیمه شدگان اقدام کنیم.

شریعتمداری تصریح کرد: ۵۵۱ تخت جدید بیمارستانی با اعتباری بالغ بر ۱,۶۵۰ میلیارد تومان در برنامه سال ۱۴۰۰ سازمان تامین اجتماعی است تا به تخت‌های بیمارستانی موجود اعم از عمومی و ویژه در مراکز ملکی اضافه کند.