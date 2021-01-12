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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۰۴

رئیس اداره تعزیرات شهرستان جاسک معرفی شد

رئیس اداره تعزیرات شهرستان جاسک معرفی شد

جاسک - علی خشنود به عنوان رئیس جدید تعزیرات حکومتی شهرستان جاسک معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رادمهر فرماندار شهرستان جاسک دوشنبه شب طی مراسمی که با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع تعزیرات حکومتی استان هرمزگان برگزار شد، گفت: اداره تعزیرات مستقل در جاسک مطالبه بحق مردم جاسک بوده که امروز محقق شد. فرهنگ سازی بجای مسائل تعزیری باید به اصناف مختلف ومردم آموزش دهیم.

وی به شرح وظایف تعزیرات حکومتی پرداخت و گفت: وظیفه تعزیرات حکومتی علاوه بر اجرای قانون و برخورد با متخلفین بویژه احتکار کننده وکم فروشان، همچمین نوع نگاه آنها در راستای به وضعیت معیشتی و اقتصادی جامعه و همچنین رفع مشکلات مردم و تسریع در حل برخی خرده پرونده ها باشد.

رادمهر اضافه کرد: هنر این دستگاه در رسیدگی به تخلفات و نظارت بر بازار این است که نباید تخریبی در روند رونق تولید ایجاد کند و همچنین اجازه مداخله دیگران را نیز ندهد.

وی تاکید کرد: حمایت از تولید ملی، استفاده از ظرفیت‌های دولتی و غیر دولتی، اصلاح و بهبود محیط کسب و کار و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی مواردی است که ایجاب می‌کند سازمان تعزیرات حکومتی در نظارت و کنترل بازار به آنها توجه داشته باشد.

در پایان این مراسم علی خشنود به عنوان رئیس جدید تعزیرات حکومتی جاسک معرفی شد و از زحمات اصغرسلمانزاده تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 5120133

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