۶۶۳ میلیارد ریال وام به کشاورزان شادگان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، امید صبری پور صبح امروز سه‌شنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان شادگان، اظهار کرد: این تسهیلات پرداخت شده در بخش‌های سیل، ادوات، تراکتور، کشاورز کارت و سرمایه در گردش به متقاضیان پرداخت شد.

وی افزود: بانک کشاورزی بر اساس قانون در پرداخت تسهیلات اشتغال فراگیر با متقاضیان وام‌های کشاورزان منطقه معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط همکاری می‌کند.

سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد: بانک عامل کشاورزی نقش تأثیرگذاری را در توسعه بخش کشاورزی دارد و به عنوان حامی کشاورزان و دامداران شناخته می‌شود.

وی تأکید کرد: زمینه تولید در بخش کشاورزی شادگان با ارائه تسهیلات به کشاورزان منطقه فراهم می‌شود و تسریع پرداخت تسهیلات متقاضیان طرح توسعه بخش کشاورزی این شهرستان انجام شود.

صبری پور گفت: تأمین سوخت و آب کشت پاییزه، پرداخت تسهیلات بانکی و رفع مشکلات بیمه کشاورزان و پیگیری و تأمین نهاده‌های کشاورزی و دامی باید با جدیت توسط ادارات و دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری شود.