به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه آکسیوس مدعی شده که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور فعلی آمریکا طی مکالمه تلفنی که با «کوین مک‌کارتی» رهبر اقلیت جمهوریخواه مجلس نمایندگان داشته، به طور خصوصی به او گفته که چپ‌گراهای «آنتیفا» مسئول حمله به کنگره آمریکا هستند و نه طرفداران وی.

این در حالی است که پیشتر هم یک سناتور جمهوریخواه گفته بود این چپ‌گراهای آنتیفا بودند که با نفوذ به داخل جمعیتی که در روز ۶ ژانویه (۱۷ دی) به طرفداری از ترامپ جمع شده بودند؛ راه کنگره را در پیش گرفتند و موجب برهم زدن امنیت شدند.

آنگونه که برخی منابع آگاه می‌گویند گفتگوی ترامپ و مک کارتی چندان دوستانه نبوده چرا که ظاهراً رهبر اقلیت مجلس نمایندگان، از طرف مقابل خواسته که واقعیت را بپذیرد و به جو بایدن رئیس‌جمهور منتخب آمریکا تلفن بزند.

از سوی دیگر، برخی رسانه‌ها از جمله «فاکس نیوز» به نقل از مک کارتی نوشته‌اند که ترامپ تا حدودی خود را از بابت آنچه هفته گذشته اتفاق افتاد مقصر می‌داند.

کاخ سفید هنوز از بابت ادعاهای مطرح شده در این خصوص اظهارنظری نکرده است.