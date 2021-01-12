به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مرتضی خامی گفت: در استراتژی بانک، دیگر توسعه فیزیکی شعب بانک مطرح نیست؛ بلکه توسعه بانکداری دیجیتال به عنوان اصلی ترین فعالیت بانک قرار دارد و تمام فعالیت‌ها به این سمت سوق داده شده است.

وی با بیان اینکه اخذ مجوزهای لازم برای حوزه بین‌الملل بانک در سال‌های گذشته تکمیل شده است، افزود: امروز مزیت ویژه رقابتی بانک گردشگری، بخش بین‌الملل و ارزی آن است.

خامی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مؤسس و اعضای هیأت مدیره اسبق بانک گردشگری در یک دهه گذشته، به فراز و نشیب‌های بانک در این مدت اشاره کرد و گفت: امروز بانک گردشگری در کنار وظایف بانکی، از توسعه زیرساخت‌های صنعتی، معدنی، تولیدی و گردشگری حمایت می‌کند.

وی افزود: هلدینگ ماهان وابسته به گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری، امروز به عنوان یک مجموعه حرفه‌ای، فعالیت‌های مرتبط با صنعت فولاد از معدن تا محصول را به خوبی اجرا می‌کند ضمن اینکه واحدهای مهمی چون فولاد بافت را به بهره‌برداری رسانده و پیش‌بینی می‌شود ماهان در آینده به یکی از هلدینگ‌های مطرح در حوزه فولاد تبدیل شود.

خامی با بیان اینکه در حوزه بانکی، بانک گردشگری سال گذشته یکی از بانک‌های برتر در بین بانک‌های خصوصی کشور بود، اظهار کرد: همچنین در نظرسنجی‌های انجام شده از مردم، این بانک سال قبل رتبه دوم محبوب‌ترین بانک از دیدگاه مشتریان را با یک جامعه آماری خوب کسب کرد که نشان ارائه خدمات مطلوب به مردم است.

مدیرعامل بانک گردشگری در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی بانک در یک دهه گذشته اشاره کرد و گفت: نهضت مدرسه‌سازی با هدف ساخت ۱۰۰ مدرسه که تاکنون ۲۶ واحد آموزشی و ورزشی آن احداث شده که امیدواریم ساخت صدمین مدرسه را هم در آینده نه چندان دور جشن بگیریم.

وی اسپانسری و حمایت از تیم‌های ملی والیبال در همه رده‌های سنی زنان و مردان و همچنین اسپانسری باشگاه مردمی پرسپولیس را از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی بانک برشمرد و افزود: اسپانسری بانک گردشگری تأثیرات مهمی در موفقیت تیم‌های والیبال کشور و تیم پرسپولیس داشته است.

این گزارش می‌افزاید؛ در آئین آغاز دومین دهه فعالیت بانک گردشگری، مؤسس و اعضای هیأت مدیره اسبق بانک گردشگری و همچنین اعضای هیأت مدیره کنونی بانک حضور داشتند که در پایان با اهدای لوح از آنان تقدیر شد.

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