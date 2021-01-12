به گزارش خبرنگار مهر، به همت دانشگاه آزاد اسلامی استان قم با همکاری معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی، بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، اداره کل تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک وبینار ملی بزرگداشت ابعاد شخصیتی حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی در دانشگاه آزاد اسلامی قم برگزار می‌شود.

در این وبینار ملی محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، علیرضا زاکانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین علی مصباح یزدی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و فرزند آیت الله مصباح یزدی، حجت الاسلام والمسلمین باقرزاده رئیس بسیج اساتید و حجت الاسلام و المسلمین حسن خیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قم به ایراد سخن خواهند پرداخت.

علاقمندان برای مشاهده این نشست که چهارشنبه ۲۴ دی ماه ساعت ۱۹:۳۰ لغایت ۲۱ به صورت مجازی برپا می‌شود، می‌توانند به آدرس www.iauec.ac.ir/online مراجعه کنند.