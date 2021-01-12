پمپئو امروز اتهامات جدیدی را متوجه ایران می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز به نقل از دو منبع می‌نویسد: به‌رغم شک و تردیدهایی که در نهادهای اطلاعاتی و کنگره وجود دارد «مایک پمپئو» وزیر خارجه ایالات متحده، امروز سه‌شنبه با استفاده از اسنادی که به تازگی از طبقه‌بندی محرمانه خارج شده‌اند، ایران را متهم به ارتباط با القاعده خواهد کرد.

پمپئو در حالی که تنها هشت روز به پایان دولت دونالد ترامپ مانده است، به‌رغم شک و تردیدهایی که در نهادهای اطلاعاتی و کنگره وجود دارد، تلاش می‌کند وارد جزئیات این اتهام شود.

مشخص نیست که وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی خود که امروز سه‌شنبه در کلوپ ملی مطبوعات ایالات متحده انجام می‌شود چه مواردی را افشا خواهد کرد.

رویترز می‌نویسد که مشاوران جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، معتقدند دولت ترامپ تلاش می‌کند امکان برقراری ارتباط دوباره با ایران را برای دولت بعدی آمریکا سخت‌تر کند.