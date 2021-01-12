کشاورزی در شرایط سخت اقتصادی/ کشاورزان استان بوشهر حمایت شوند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، محمودرضا عباسی: طی سال‌های اخیر شاهد افزایش قیمت کالاها و خدمات در زمینه‌های مختلف هستیم که این موضوع فشارهایی را به مردم وارد کرده است.

کشاورزان به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولید و تأمین‌کننده نیازهای روزمره مردم، تحت تأثیر فشارهای اقتصادی و گرانی اقلام قرار گرفته‌اند و نیاز است که همراهی و حمایت لازم از آنها صورت گیرد.

بذر، کود و سم را می‌توان به عنوان نیاز اساسی کشاورزان عنوان کرد که قیمت این ارقام طی یک سال اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است و بیشترین فشار را متوجه کشاورزان می‌کند.

گرانی کود و سم

یکی از کشاورزان شهرستان دشتی به خبرنگار مهر گفت: سال‌ها است که در زمینه تولید گوجه‌فرنگی خارج از فصل فعالیت داریم و بخشی از نیازهای مردم استان و دیگر نقاط کشور را تأمین می‌کنیم.

محمد بحرینی اضافه کرد: با وجود نقش مهمی که کشاورزان در عرصه تولید دارند، حمایت لازم و مناسب از آنها صورت نمی‌گیرد و با مشکلات زیادی برای تأمین نیازهای خود روبرو هستیم و امیدواریم دولت حمایت بیشتری داشته باشد.

وی گرانی کود و سم را از مهم‌ترین مشکلات کشاورزان دانست و بیان کرد: طی یک سال اخیر قیمت کود حدود شش برابر شده است و این در حالی است که قیمت فروش محصول ما افزایش چندانی نداشته است.

این کشاورز با بیان اینکه با وجود تلاش چند ماهه متضرر می‌شویم، تصریح کرد: با این وضعیت میزان درآمد ما بیشتر از هزینه‌های تولید نخواهد بود و متوجه ضررهای مالی هم می‌شویم.

لزوم حمایت از کشاورزان

یکی از فعالان حوزه کشاورزی شهرستان دشتستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال‌های اخیر کشاورزان مشکلات متعددی را داشته‌اند که هم در عرصه تولید و هم در عرصه فروش گریبان آنها را گرفته است.

مهدی رحیمی اضافه کرد: کود مورد نیاز کشاورزان بسیار کم شده است و در مراکز خرید به ندرت یافت می‌شود و وقتی که هم موجود باشد قیمت آن آنقدر بالا است که خرید آن برای ما دشوار است.

وی خواستار حمایت از کشاورزان شد و خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی در این شرایط حمایت مناسبی را از کشاورزان داشته باشد تا بتوانند نیازهای خود در عرصه تولید را تأمین کنند.

ارائه کشاورزکارت به کشاورزان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت سموم و کودها و دیگر نیازهای کشاورزان، باید حمایت لازم از کشاورزان انجام شود که در این راستا برنامه‌های حمایتی متنوعی داریم.

محمدتقی منوچهری از ارائه کشاورزکارت به کشاورزان به منظور حمایت از این قشر توسط وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و بیان کرد: کشاورزان می‌توانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی کشاورز کارت خود را با همکاری بانک کشاورزی دریافت کنند.

وی با بیان اینکه کشاورز کارت در قالب کارت‌هایی تا سقف ٢٠٠میلیون ریال در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد، افزود: کارمزد این تسهیلات ١٢ درصد در سال است تا کمکی برای کشاورزان باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر ادامه داد: کشاورز کارت کمکی برای کشاورزان است تا برای خرید نهاده‌های کشاورزی، کودهای شیمیایی و در آینده نزدیک سموم کشاورزان به آنها کمک کند.

کشاورزان حمایت می‌شوند

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر نیز از تأمین نیازهای کشاورزان خبر داد و گفت: بیشترین نیاز کشاورزان استان به کودهای ازته، فسفره و پتاسه بوده که در سال‌های اخیر به خوبی تأمین شده است.

خسرو عمرانی با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی قیمت کود ازته در روزهای اخیر، تصریح کرد: کودهای فسفاته و پتاسه از شهریور با افزایش قیمت سه تا چهار برابری روبرو بوده است.

وی با اشاره به اینکه این کودها گاهی افزایش شدیدتری را هم داشته‌اند تاکید کرد: افزایش این قیمت این کودها باعث شده مصرف کودهای فسفاته و پتاسه کاهش پیدا کند.

عمرانی از صدور کشاورز کارت برای حمایت از کشاورزان استان خبر داد و گفت: کشاورزان می‌توانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی و با همکاری بانک کشاورزی نسبت به دریافت کشاورز کارت اقدام کنند.