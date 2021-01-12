هادی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سه هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی استان توسط افراد سودجو در قالب این پرونده‌ها تصرف شده بود، افزود: از این میزان یک‌هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی ملی سطح استان آذربایجان‌غربی از متصرفان خلع ید و بازپس‌گیری شده است.

وی با بیان اینکه از پرونده‌های تشکیل شده نیز یک هزار پرونده رسیدگی و مختومه شده اند، ادامه داد: یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از مساحت استان را مراتع و جنگل‌ها پوشش می‌دهد و متأسفانه شاهد سودجویی افراد زیادی برای تصرف اراضی ملی استان هستیم.

قاسمی با بیان اینکه از ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار هکتار اراضی ملی استان تاکنون ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار سنددار شده اند، گفت: از این میزان عرصه ملی تاکنون ۸۰ درصد آن اجرا و برای شهرستان‌های سلماس و چالدران به اتمام رسیده و تا پایان سال نیز شهرستان‌های سردشت و پیرانشهر خاتمه می‌یابد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌غربی کم شدن اطاله دادرسی، امنیت سرمایه گذاری، صیانت از اراضی ملی، دسترسی سهل و آسان به نقشه اراضی ملی و استعلامات و هماهنگی بین ادارات را از مهمترین مزایای اجرای این طرح برشمرد.

قاسمی با بیان اینکه اجرای طرح کاداستر، مانعی جدی و مطمئن برای جلوگیری از تصرف و تخریب اراضی ملی خواهد بود، افزود: با اجرای طرح کاداستر خواهیم توانست تمامی اسناد مالکیت اراضی ملی را با تعیین حدود دقیق استخراج و سند تک برگی برای آن‌ها صادر کنیم.

وی از توسعه زراعت چوب در استان خبر داد و عنوان کرد: در حال حاضر سه هزار و ۲۳۰ عرصه در استان به زراعت چوب اختصاص داده شده که یک‌هزار هکتار از این عرصه‌ها تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسد.

مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان‌غربی یادآور شد: سهمیه زراعت چوب استان در سال جاری ۵۰۰ هکتار است که تاکنون همه ۵۰۰ هکتار شناسایی شده و ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات برای متقاضیان زراعت چوب در استان تخصیص یافته است.

قاسمی گفت: در سال جاری برای ۱۶۷ هکتار تسهیلات زراعت چوب اختصاص داده شده و ۴۷۵ هکتار نیز چه به صورت زراعت چوب چه به صورت حاشیه کاری متقاضی دریافت تسهیلات زراعت چوب هستند.