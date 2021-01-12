«مارتین گریفیتس» با معاون وزیر دفاع عربستان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «مارتین گریفیتس» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن با «خالد بن سلمان» معاون وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. این دیدار در شهر «ریاض» انجام شد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان دیدار مذکور در خصوص آخرین تحولات یمن بحث و تبادل نظر کردند. فرستاده ویژه سازمان ملل بدون اشاره به جنایات عربستان سعودی در یمن، تأکید کرد که راه حل سیاسی تنها راهکار برون رفت از بحران یمن است.

سفر گریفیتس به ریاض در حالی انجام شد که پیشتر شخصیت‌های یمنی نسبت به آن انتقادات شدیدی را مطرح کرده بودند. در همین ارتباط، «محمد عبدالسلام» سخنگوی جنبش «أنصارالله» یمن در سخنانی گفت: واقعیت این است که مارتین گریفیتس در حال حاضر مشغول دیدارهای پوچ است تا بدین ترتیب پوششی برای تداوم محاصره و جنگ علیه یمنی‌ها ایجاد کرده باشد.

سخنگوی جنبش أنصارالله در ادامه یادآور شد: آنچه مشخص است، این است که فرستاده ویژه سازمان ملل متحد درد و رنج‌های ملت یمن از جمله محاصره و تداوم جنگ علیه آن را نادیده انگاشته است و هیچ توجهی به آن ندارد.