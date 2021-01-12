شهرستان سرچهان و فرصت مناسب سرمایه گذاری/همه چیز فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رحیمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: شهرستان سرچهان به علت دارا بودن ویژگی‌های منحصر به فرد اقتصادی نظیر معادنی که در این شهرستان وجود دارد دارای مزیت اقتصادی در حوزه معدن است این در حالی است که این شهرستان علاوه بر مزیت اقتصادی در حوزه معدن در سایر حوزه‌ها نیز دارای ویژگی‌های منحصر به فرد طبیعی و اقتصادی است که می‌تواند محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری سرمایه گذاران اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: علاوه بر حوزه معدن شهرستان سرچهان در حوزه‌ی کشاورزی نیز دارای مزیت نسبی نسبت به سایر شهرستان‌ها به گونه‌ای که این شهرستان بیش از ۶۰ درصد از ملزومات مورد نیاز کارخانه‌های ترشی و شوریجات کشور را به تنهایی تهیه می‌کند.

رحیمی متذکر شد: این شهرستان با توجه به موقعیت جغرافیایی که در آن واقع شده است به استان‌هایی نظیر استان یزد و اصفهان نزدیک بوده و می‌تواند محل مناسبی برای ایجاد کارخانجات تولید ارزش افزوده در حوزه معدن و کشاورزی باشد لازم به یادآوری است که بستر سازی لازم برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در این شهرستان فراهم بوده و شهرستان سرچهان آماده جذب سرمایه است.

فرماندار سرچهان تاکید کرد: بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی در شهرستان سرچهان مستقر شده‌اند این در حالی است که تلاش‌ها در حال انجام بوده تا سایر دستگاه‌های خدمت رسان نیز در شهرستان مستقر شوند.

به گفته فرماندار حصر جهان تسهیلات مناسبی در راستای اشتغالزایی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم در حوزه اشتغال در شهرستان سرچهان جذب شده و اقدامات مناسبی نیز در این حوزه انجام گرفته است.

رحیمی یادآور شد: در شهرستان سرچهان بیش از ۳۰ معدن به سرمایه گذاران واگذار شده و ۵۰ درصد از این واگذاری‌ها در حال فعالیت بوده و نسبت به گذشته ایجاد اشتغال در حوزه معدن در سطح شهرستان افزایش قابل توجهی داشته است این در حالی است که تهیه نقشه معادن در شهرستان سردشت جهان یکی از ملزوماتی است که بایستی در ابتدای کار صورت گرفته تا زمینه افزایش فعالیت سرمایه‌گذاران را در این حوزه شاهد باشیم.