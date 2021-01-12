فعالیت بیش از ۱۰۰ کارگاه خانگی سفالگری سنتی در شفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن پور صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از کارگاه‌های سفالگری سنتی با اشاره به قرار گرفتن اسم روستای جیرده به عنوان روستای ملی سفالگری، اظهار کرد: این موضوع با رأی نهایی در چهارمین شورای راهبردی انتخاب شهر و روستاهای ملی از طرف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام شده است.

حسن پور با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰۵ کارگاه خانگی سفالگری سنتی در روستای جیرده فعال است، گفت: ۱۵۰ نفر از اهالی روستا در این کارگاه‌ها مشغول به سفالگری هستند.

وی با اشاره به مراکز عرضه سفال‌های ساخته شده توسط این هنرمندان، افزود: هنر دست سازه‌های سنتی این هنرمندان در ۷ فروشگاه صنایع دستی این روستا عرضه می‌شود.

سرپرست فرمانداری شفت با انواع محصولات سفالی تولید شده در این کارگاه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: گمج، گلدان، کاسه، پارچ، لیوان و کوزه از مهم‌ترین محصولات سفالی تولید شده در این کارگاه‌ها هستند که مورد استقبال گردشگران و مسافران قرار می‌گیرند.