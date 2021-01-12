  1. استانها
  2. گیلان
۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۴۶

سرپرست فرمانداری شفت خبر داد:

فعالیت بیش از ۱۰۰ کارگاه خانگی سفالگری سنتی در شفت

فعالیت بیش از ۱۰۰ کارگاه خانگی سفالگری سنتی در شفت

شفت- سرپرست فرمانداری شفت با اشاره به قرار گرفتن روستای جیرده شفت در فهرست روستای ملی، گفت: بیش از ۱۰۰ کارگاه خانگی سفالگری سنتی در این روستا فعال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن پور صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از کارگاه‌های سفالگری سنتی با اشاره به قرار گرفتن اسم روستای جیرده به عنوان روستای ملی سفالگری، اظهار کرد: این موضوع با رأی نهایی در چهارمین شورای راهبردی انتخاب شهر و روستاهای ملی از طرف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام شده است.

حسن پور با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰۵ کارگاه خانگی سفالگری سنتی در روستای جیرده فعال است، گفت: ۱۵۰ نفر از اهالی روستا در این کارگاه‌ها مشغول به سفالگری هستند.

وی با اشاره به مراکز عرضه سفال‌های ساخته شده توسط این هنرمندان، افزود: هنر دست سازه‌های سنتی این هنرمندان در ۷ فروشگاه صنایع دستی این روستا عرضه می‌شود.

سرپرست فرمانداری شفت با انواع محصولات سفالی تولید شده در این کارگاه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: گمج، گلدان، کاسه، پارچ، لیوان و کوزه از مهم‌ترین محصولات سفالی تولید شده در این کارگاه‌ها هستند که مورد استقبال گردشگران و مسافران قرار می‌گیرند.

کد مطلب 5120214

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها