تداوم آلودگی هوای اراک برای چندمین روز متوالی

رضا میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر اراک در روز جاری (۲۳ دی ماه) وضعیت ناسالم هوا را نشان می‌دهد.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی ادامه داد: امروز با افزایش ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون شاخص آلودگی هوای اراک در ساعت ۸ صبح به ۱۱۰ رسیده که بیانگر شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

به گفته میرزایی با توجه ب ۴۴۴۴۷۰۴۴۴ ه آلودگی هوا تمامی گروه‌ها خصوصاً بیماران قلبی و ریوی، سالمندان، زنان باردار و کودکان باید از حضور در فضای باز بپرهیزند.

وی لزوم دقت در هنگام سوخت‌گیری در جایگاه‌ها و جلوگیری از سرریز شدن بنزین و سایر سوخت‌ها را مهم برشمرد و افزود: باید از انجام هرگونه فعالیت که منجر به افزایش آلودگی هوا می‌شود، مانند روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک، عملیات قیرکاری و عمرانی خودداری شود.