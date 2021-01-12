به گزارش خبرگزاری مهر، نهج‌البلاغه یکی از مهم‌ترین کتاب‌های شیعیان پس از قرآن کریم است که در آن مهم‌ترین معارف شیعیان از زبان امیرالمومنین بیان شده است. در این کتاب ارزشمند، مجموعه‌ای از معارف وجودی یک انسان کامل بیان شده و از این منظر منشور کامل انسان‌سازی و دریچه‌ای رو به هدایت، در اختیار ما قرار دارد. همان‌طور که به یادگیری معارف قرآنی نیاز داریم، معارف موجود در نهج‌البلاغه نیز باید بیان شده و در زندگی انسان‌ها وارد شود.

فرهنگسرای اندیشه در جدیدترین برنامه خود با عنوان «تا ملکوت»، کارگاه هفتگی شرح نکته‌ها و پیام‌های کتاب ارزشمند نهج‌البلاغه را برگزار می‌کند. در این برنامه، پیام‌ها و نکته‌های این کتاب ارزشمند توسط دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی، استاد حوزه و دانشگاه استخراج شده و در قالب کلیپ‌های کوتاه و تأثیرگذار در فضای مجازی منتشر می‌شود.

علاقه‌مندان برای تماشای این کلیپ‌ها می‌توانند به صفحه اینستاگرامی فرهنگسرای اندیشه به نشانی farhamgsara.andishe مراجعه کنند.