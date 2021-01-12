جزئیات برنامه هفته شوراهای آموزش و پرورش در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا اسکندرزاده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش بیان داشت: از سوی رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی آموزش و پرورش استان روزشمار هفته شوراهای آموزش و پرورش از ۲۴ الی ۳۰ دیماه سال‌جاری اعلام شد.

وی افزود: چهارشنبه ۲۴ دی با عنوان «شوراهای آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت سلامت‌محور» نامگذاری شده ضمن اینکه روز پنج شنبه نیز «شوراهای آموزش و پرورش، ارتقا کیفیت تعلیم و تربیت در مناطق مرزی» عنوان شده است.

اسکندرزاده افزود: روز جمعه ۲۶ دی ماه با عنوان شوراهای آموزش و پرورش، مشارکت خانواده‌ها در امر آموزش نامگذاری شده زیرا مشارکت خانواده‌ها نقش مؤثری در ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزش و پرورش ایفا می‌کند.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: روز شنبه ۲۷ دی شوراهای آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت در بسترهای فناوری عنوان شده است.

اسکندرزاده تصریح کرد: روز یکشنبه ۲۸ دی ماه با عنوان «شوراهای آموزش و پرورش سیره و سنت نبوی و ائمه اطهار در مدیریت» به تاسی از اهل بیت (ع) نام گذاری شده تا زمینه مدیریت مطلوب‌تر را برای شوراهای آموزش و پرورش فراهم کند.

وی گفت: روز دوشنبه ۲۹ دی سال جاری تحت عنوان «شوراهای آموزش و پرورش مدرسه کانون تحول در تعلیم و تربیت» نام گرفته همچنین روز سه شنبه با عنوان «شوراهای آموزش و پرورش، فرصت‌های اقتصادی و توسعه پایدار» نامگذاری شده که این نامگذاری در راستای شعار (جذب حمایت مالی خیران زمینه ساز، توسعه نهضت مدرسه سازی در استان است) می‌باشد که امیدواریم به منظور رفع برخی از مشکلات فرصت‌های اقتصادی مؤثری پیش روی آموزش و پرورش استان قرار گیرد.