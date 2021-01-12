به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل پیشین تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به گلایه‌های یحیی گل محمدی سرمربی این تیم بعد از بازی با استقلال گفت: فکر می‌کنم دوست دارند وضعیت این‌طور باشد وگرنه دلیلی ندارد؛ بخصوص زمانی که تیم برای کسب عنوان قهرمانی آسیا عازم قطر بود و تیم از نظر روحی و روانی به هم ریخت و چند ستاره تیم جدا شدند.

گرشاسبی که با «رادیو تهران» گفتگو می‌کرد، افزود: نمی دانم اسمش را چه بگذارم. خودم از بس این حرف‌ها را زدم خسته شدم ولی خروجی نمی‌بینیم. یحیی گل محمدی هم مظلوم واقع شده است.

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که آیا منافع عده‌ای در روبراه نشدن شرایط پرسپولیس است؟ تاکید کرد: نمی دانم. کارشناس برجسته ورزشی در این کشور زیاد داریم. این همه دانشگاه تربیت بدنی داریم و دولت این همه هزینه و سرمایه گذاری می‌کند. افرادی که -به پرسپولیس- می آیند مقصر نیستند. مقصر تصمیم گیرندگان هستند که افراد را می‌گذارند و به جای ایجاد نشاط، استرس و ناامیدی و نگرانی تزریق می‌شود.

گرشاسبی ادامه داد: چرا باید یک سرمربی بعد از یک بازی قابل قبول که رضایت هوادارانش را به دنبال داشته است، به این شکل مصاحبه کند و ناراحت باشد؟ قطعاً این انرژی و ناراحتی به تیم تزریق می‌شود و در آینده چالش ایجاد می‌کند.

وی درباره تعیین مهلت یحیی گل محمدی برای وزارت ورزش و استعفای مهدی رسول پناه رئیس هیات مدیره باشگاه، گفت: ببینید چقدر فشار است که گل محمدی مجبور شد به هواداران بگوید و افشا کند که چه خبر است. این برای ورزش و فوتبال ما قشنگ نیست؛ برای دو تیمی که باید الگو باشد. از آن‌طرف هم -استقلال- وریا غفوری می‌نالید. من خودم قفل کرده‌ام که چه بگویم!

مدیرعامل پیشین پرسپولیس شکل گرفتن این مشکلات را به نهادهای بالادستی مرتبط دانست و اظهار کرد: این تیم صاحب، مالک و تصمیم گیرنده دارد. این شکل صحبت -اولتیماتوم دادن به وزارت ورزش- شایسته نبود و چنین چیزی ندیده بودم.

گرشاسبی افزود: آقای سمیعی (مدیرعامل فعلی پرسپولیس) آدم بسیار خوبی است. بنده پیشنهادی دارم. سمیعی باید تکلیف خودش را با این وضعیت مشخص کند. خیلی هم راحت است و باید جلسه‌ای برگزار کنند. باید گل محمدی را به جلسه هیات مدیره دعوت کنند و این مسائل در خانواده حل بشود. قبل و بعد از فینال آسیا گل محمدی دارد این حرف را می‌زند و رسانه‌ای می‌شود. پس چرا فکر و تدبیری نمی‌شود؟ حل کردن این مورد اینقدر سخت است؟

وی اظهار کرد: دو باشگاه استقلال و پرسپولیس سرمایه دارانی هستند که آنها را در فقر نگه می‌دارند. نمی‌خواهم بگویم دست اندازی می‌شود ولی وقتی شیر فلکه باز می‌شود، انحرافی هایی هست که چیزی به خودشان نمی‌رسد؛ بخصوص پرسپولیس. پرسپولیس می‌تواند خودش را اداره کند، در تمام استان‌ها پایگاه‌هایش را قوی کند و ورزشگاه هم بسازد؛ به خاطر همه اسپانسر و خیل عظیم هواداران. گاهی اوقات اسپانسرهای عاشق می آیند ولی با بداخلاقی‌ها فراری می‌شوند و کار به دادگاه می‌کشد.

مدیرعامل و عضو پیشین هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در پایان گفت: سال ۱۳۹۴ پرسپولیس را تحویل گرفتیم و اجازه ندادیم حاشیه‌ها شکل بگیرد. فونداسیون‌ها گذاشته شد ولی الان دارد برعکس می‌شود. پرسپولیس باید خودش را بازسازی کند. دست این تیم در دو دوره به جام قهرمانی آسیا نرسید. الان باید برنامه ریزی کنند و تمرکز داشته باشند و فکرشان را بگذارند برای دست یابی به جام و افتخارآفرینی برای کشور نه اینکه سرمربی بگوید هیات مدیره را درست کنید. نمی دانم به خدا! زبان قاصر و خسته است از گفتن این مطالب!