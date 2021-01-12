فرهنگ ایثار و شهادت موجب ناامیدی دشمنان از ملت ایران شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسدالله جعفری صبح امروز در شورای ترویج فرهنگ ایثار خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با اشاره به رشد فعالیت‌های مختص ایثارگران اظهار کرد: فرهنگ قرآن ارزش‌های متعالی را به ما می‌آموزد که در صدر آنها فرهنگ ایثار و شهادت قرار دارد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با تاکید بر اینکه پیشرفت‌های گام اول انقلاب به دلیل فرهنگ ایثار در مردم بوده است، گفت: اصلی ترین عامل برای پیروزی و پیشرفت در گام دوم نیز فرهنگ ایثار و شهادت خواهد بود.

وی با اشاره به پیشرفت‌های انقلاب اسلامی افزود: در مؤلفه‌های قدرت همچون حوزه دفاعی، امنیتی، نیروهای مسلح و … به بلوغ رسیده‌ایم و با بررسی ویژه متوجه می‌شویم این رشد علتی جز فرهنگ ایثار نداشته است.

حجت الاسلام جعفری با اشاره به دشمنی‌های بی حد علیه مردم ایران، بیان کرد: ۴۰ سال دشمنی به صورت پیاپی وجود داشته اما مردم به دلیل روحیه ایثار هیچگاه صحنه را خالی نکردند و این امر موجب یاس و ناامیدی دشمنان شده است.

مدیرکل دادگستری خراسان شمالی در انتها گفت: شبهاتی که ضد انقلاب علیه شهادت و خانواده‌های شهدا مطرح می‌کند نباید مسئولان را لحظه‌ای در خدمت به شهدا سست کند زیرا تمام مسئولان به این بزرگان مدیون هستند.