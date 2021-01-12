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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۳:۰۷

با کمک خیرین انجام شد

بهبود وضعیت بهداشتی و کرونایی در سیب و سوران

بهبود وضعیت بهداشتی و کرونایی در سیب و سوران

بنیاد نیکوکاران شریف در تعامل با بنیاد نیکوکاری فرشته‌ها، به منظور رسیدگی فوری به بیماران بدحال کرونایی با تأمین ده ست کامل تجهیزات کمک تنفسی و اعزام تیم مددکاری به کمک مردم شتافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با گسترش پاندمی کووید ۱۹، مردم خطه مکران بیش از پیش با کمبود و آسیب‌های جدی ناشی از این بحران مواجه شدند که جدا از حمایت‌های جاری حاکمیتی، رسیدگی سازمان‌های مردم نهاد را می‌طلبید، تا ضمن اقدامات سازماندهی شده و دعوت مردم به مشارکت در تأمین نیازهای این خطه، از حضور افراد غیر متخصص در جمع‌آوری کمک‌ها و اجرای غیرکارشناسی برنامه‌های حمایتی جلوگیری کند.

در آذرماه ۱۳۹۹ و با اعلان قرمز مرکز بهداشت و فرمانداری بخش‌های سیب و سوران از این استان که در وضعیت حاد مبارزه با بیماری قرار داشته‌اند، بنیاد نیکوکاران شریف در تعامل با بنیاد نیکوکاری فرشته‌ها، بمنظور رسیدگی فوری به بیماران بدحال کرونایی با تأمین ده ست کامل تجهیزات کمک تنفسی و اعزام تیم مددکاری به کمک مردم شتافتند.

با اعزام تیم مددکاری شعبه ایرانشهر این سازمان‌های مردم نهاد و یاری مسئولان مربوطه در بخشداری و دهیاری‌های مناطق مذکور، روند سرکشی و ویزیت بیماران در مراکز درمانی همزمان با اهدای دستگاه‌های تنفسی را به کادر درمانی به انجام رسانیدند.

کد مطلب 5120266

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