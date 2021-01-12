به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کمالوندی، معاون امور بین‌الملل، حقوقی و مجلس و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، در برنامه تلویزیونی «جهان‌آرا» شبکه افق گفت: تاکنون در تولید آب‌سنگین توقفی نداشته‌ایم، بلکه در زمینه تولید آن به پیشرفت‌های خوبی دست پیدا کرده‌ایم. هم‌اکنون آب‌سنگین به میزان مورد نیاز در کشور تولید می‌شود و حتی آب‌سنگین ایران به حدود ۸ کشور جهان صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه توسعه صنعت هسته‌ای ایران توقف پذیر نیست، گفت: با مذاکراتی که تاکنون انجام شده برای حفظ صنعت هسته‌ای، قطعنامه‌های زیادی را برداشتیم و نباید اجازه دهیم به صنعت هسته‌ای کشور لطمه وارد شود.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اظهار داشت: در صنعت هسته‌ای ما باید صاحب نیروگاه هسته‌ای باشیم، سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های هسته‌ای خود را تولید کنیم و رادیو داروی مورد نیاز کشور را خودمان تولید کنیم.

کمالوندی تاکید کرد: مبارزه با استکبار جهانی در صنعت هسته‌ای تنها میدان ما نیست بلکه در میادین دیگری نیز با استکبار جهانی جنگ می‌کنیم و باید تلاش کنیم در این میادین یک صدا بر استکبار جهانی پیروز شویم.

وی با بیان اینکه تردیدی نداریم که استکبار جهانی را در همه عرصه‌ها و به خصوص صنعت هسته‌ای شکست خواهیم داد، گفت: اگر به این مساله از نظر جناحی نگاه نکنیم می‌توان گفت که در مجموع در عرصه صنعت هسته‌ای، به خوبی رفتار می‌کنیم.

سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران یادآور شد: ما در صنعت هسته‌ای به دنبال تأمین امنیت سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های هسته‌ای هستیم که اگر ۲ سال آن را به ما ندادند، حداقل بتوانیم روی پای خود بایستیم.

وی افزود: درست است که ما در برجام محدودیت‌های ۱۰ و یا ۸ ساله داشتیم، اما در نهایت با گذشت زمان این محدودیت‌ها برداشته می‌شود و در سال دهم ما هیچ‌گونه محدودیتی نخواهیم داشت.

سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن برجام قرار بود که ایران عضو پیمان‌های بزرگ جهانی در انرژی هسته‌ای شود، اما علیرغم خروج آمریکا و مخالفت این کشور با برجام، ایران تاکنون به خوبی و مدبرانه توانسته در این مساله اقدامات لازم را انجام دهد.

کمالوندی یادآور شد: با امضای برجام حتی برخی از کشورهای جهان به دنبال سرمایه گذاری در حوزه تولید سوخت نیروگاهی در ایران بودند، اما امریکایی‌ها با این مساله مخالفت کردند و اجازه ندادند این مساله عملی شود.

وی با بیان اینکه برای داشتن صنعت هسته‌ای باید گره‌های آن را یکی یکی باز کنیم، گفت: برای این کار باید بتوانیم عزتمندانه و مقتدرانه از منافع ملی کشور دفاع کنیم و اجازه ندهیم قطعنامه پشت قطعنامه علیه ما صادر شود.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به اقدامات شهید فخری زاده بیان کرد: این شهید بزرگوار یکی از دوستان نزدیک من بود و پس از حادثه نیروگاه نطنز عده‌ای اعلام کردند که ما به صنعت هسته‌ای ایران لطمه بزرگی زدیم در حالی که ما صراحتاً اعلام کردیم که چنین اتفاقی نیافتاده است.

کمالوندی در ادامه به مذاکرات با امریکایی‌ها با واسطه مقامات کشور عمان اشاره کرد و اظهار داشت: در این مذاکرات افراد شایسته ای در وزارت امور خارجه انتخاب شده بودند و چون این مذاکرات آشکار نبود من به نقل از آقای صالحی که آن موقع وزیر امور خارجه ایران بود شنیدم که آقا فرمودند که من به این مذاکرات بد بین هستم و نباید این مذاکرات طولانی باشد ولی مقتدرانه در چارچوب سیاسی قدرتمند این مذاکرات انجام شود.

معاون سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: برجام اولین تجربه بزرگ ما در جهان بود و به عنوان یک دیپلمات اعلام می‌کنیم که با برجام ما توانستیم گره‌ها را باز کنیم و اگر اجازه دهیم قطعنامه‌ها اضافه شود این یک اشتباه اساسی است، زیرا استکبار در همه زمینه‌ها به دنبال دشمنی است ولی ما نیز در مقابله با استکبار جهانی و آمریکا بسیار آزموده شده‌ایم.