آغاز اردوی پارالمپیکی تیم ملی بسکتبال با ویلچر با ۲۴ بازیکن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، اولین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال با ویلچر برای حضور در بازی‌های پارالمپیک توکیو از ۲۴ دی ماه تا دوم بهمن ماه با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود و ورزشکاران و کادر فنی تیم ملی می‌بایست نتیجه تست PCR مربوط به حداکثر ۷۲ ساعت قبل از ورود به اردو را ارائه دهند.

ایمان بگ‌زاده‌فرد، دانیال ذاکری، محمدرضا طوقانی (اصفهان)، فالح عیاشی، مجید مختاری (خوزستان)، حکیم منصوری، وحید سعادت (مازندران)، جلیل قرنجیک (گلستان)، حمید صداقت، حسن عبدی، مظاهر پایداری (خراسان‌رضوی)، محمد محمدنژاد، رضا عیوضی (قم) ، میلاد خردمند (فارس)، امیررضا احمدی (ایلام)، بهمن سیفی، احمد یوسفی، مرتضی ابراهیمی، محسن بیگدلی، محمدرضا رزاقی (زنجان)، علی‌اکبر ابراهیمی (یزد)، علی طاووسیان، میثم پارسا (مرکزی)، محمدعلی نعمتی (تهران) ورزشکارانی هستند که زیر نظرعباس آقاکوچکی سرمربی، کمال عشق و مسعود فلاح مربیان تیم ملی به تمرین می پردازند.

احمد شکری به عنوان سرپرست در این اردو حضور دارد.

نفرات هر بخش باید در زمان مقرر در محل اردو حضور یابند و غیبت آنها به منزله انصراف از شرکت در تیم‌ ملی محسوب می‌شود. همچنین اردو در شرایط کاملا قرنطینه برگزار می‌گردد و تردد کلیه مدعوین در مدت زمان برگزاری اردو ممنوع است.