به گزارش خبرنگار مهر، نادر طرهانی نژاد امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران از جذب ۸۲۵ نفر نیروی جدید از طریق آزمونی که امتحان آن بهمن ماه سال جاری برگزار می‌شود، خبر داد.

وی با بیان اینکه این آزمون بزرگ‌ترین آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور است، اظهار داشت: در این آزمون برای نیروهای شرکتی، قراردادی و طرحی که در بخش‌های کرونا فعالیت داشته و به طور مستقیم به ارائه خدمات سلامت و مراقبت از بیماران کرونایی پرداخته اند؛ امتیازات ویژه ای در نظر گرفته می‌شود که در دفترچه‌های آزمون به جزئیات آن اشاره شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان، گفت: از تعداد ۸۲۵ نفر دارای مجوز، تعداد ۹۶ نفر بهورز و ۷۲۹ نفر به سایر رشته‌های بهداشتی، درمانی، آموزشی و فرهنگی اختصاص یافته است که عمده ترین آنها شامل جذب ۱۷۱ نفر پرستار، ۵۲ نفر پزشک، ۷۳ نفر ماما، ۱۳۰ نفر فوریت‌های پزشکی، ۹۰ نفر کارشناس بهداشت خانواده، محیط و حرفه‌ای، ۳۷ نفر کارشناس آزمایشگاه، ۳۷ نفر مبارزه با بیماری‌ها، ۳۳ نفر کارشناس فناوری اطلاعات سلامت و مابقی به سایر رشته‌های بهداشتی و درمانی اختصاص یافته است.

طرهانی نژاد، افزود: ثبت نام داوطلبان برای شرکت در این آزمون هم اکنون شروع شده و تا روز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۹۹ ادامه دارد و تاریخ برگزاری امتحان هم روز جمعه ۲۴ بهمن ماه ۹۹ است.

وی، گفت: داوطلبان دقت کنند که در هنگام ثبت نام، هر سه دفترچه مرحله اول، اصلاحیه و مرحله دوم را با دقت مطالعه کنند و سپس اقدام به ثبت نام کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان، گفت: در مجموع ۳۹ هزار نفر نیروی جدید پس از طی مراحل قانونی جذب دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز بهداشتی و درمانی سراسر کشور می‌شوند.