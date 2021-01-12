به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، ابراهیم صالحی عمران، درباره نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم در ۱۷۶ دانشکده استان، اظهار کرد: نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم در دانشکده‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای بستگی به تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا دارد.

وی افزود: از آنجایی که دروس عملی و کارگاهی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای بیش از ۷۰ درصد درس‌ها را شامل می‌شود، از برگزاری امتحانات به شیوه حضوری استقبال می‌کنیم، اما شیوع کرونا و اهمیت سلامتی دانشجویان برگزاری مجازی امتحانات را در اولویت قرار داده است.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور تصریح کرد: برای برگزاری کلاس‌های عملی تا کنون با چالش‌های جدی رو به رو بوده ایم و روند اجرای آن‌ها را به دانشکده‌های مستقل سراسر کشور واگذار کرده ایم تا در صورت عادی شدن شرایط از برگزاری کلاس‌های عملی با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی عقب نمانند.

وی درباره حقوق اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی این دانشگاه، گفت: برای افزایش حقوق اعضای هیأت علمی هیچ تصمیم جدیدی اتخاذ نشده، اما ۵۰ درصد به حقوق اعضای غیر هیأت علمی و کارکنان در آینده اضافه می‌شود. البته تا کنون مجوزهای لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه در این زمینه داده نشده است.