دامپروری ۶۰۰۰ راسی در کرمانشاه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز واحد ۶ هزار راسی گاوداری در ماهیدشت استان کرمانشاه با حضور ویدئو کنفرانسی پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان افتتاح شد.

این واحد تولیدی که یکی از بزرگترین و پیشرفته‌ترین دامپروری‌ها در غرب کشور محسوب می‌شود و با سرمایه گذاری بالغ بر یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد ریالی بنیاد مستضعفان احداث شده است.

این واحد دامپروری دارای یک واحد شیردوشی و کارخانه تولید نهاده دامی است و در سال ۳۷ هزار تن شیر، ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن نهاده دامی و ۵۰۰ تن گوشت تولید خواهد کرد.

گفتنی است، دامپروری ۶ هزار راسی ماهیدشت استان کرمانشاه زمینه اشتغال ۴۲۵ نفر را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم کرده است.