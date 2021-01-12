  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۱:۳۶

دامپروری ۶۰۰۰ راسی در کرمانشاه به بهره‌برداری رسید

دامپروری ۶۰۰۰ راسی در کرمانشاه به بهره‌برداری رسید

کرمانشاه- دامپروری ۶ هزار راسی ماهیدشت کرمانشاه با سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد ریالی بنیاد مستضعفان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز واحد ۶ هزار راسی گاوداری در ماهیدشت استان کرمانشاه با حضور ویدئو کنفرانسی پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان افتتاح شد.

این واحد تولیدی که یکی از بزرگترین و پیشرفته‌ترین دامپروری‌ها در غرب کشور محسوب می‌شود و با سرمایه گذاری بالغ بر یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد ریالی بنیاد مستضعفان احداث شده است.

این واحد دامپروری دارای یک واحد شیردوشی و کارخانه تولید نهاده دامی است و در سال ۳۷ هزار تن شیر، ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن نهاده دامی و ۵۰۰ تن گوشت تولید خواهد کرد.

گفتنی است، دامپروری ۶ هزار راسی ماهیدشت استان کرمانشاه زمینه اشتغال ۴۲۵ نفر را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم کرده است.

کد مطلب 5120288

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها