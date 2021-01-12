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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۱:۴۱

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل:

به کارگیری اتباع خارجی صرفا برای انتقال دانش مجاز است

به کارگیری اتباع خارجی صرفا برای انتقال دانش مجاز است

اردبیل - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: صدور مجوز کار اتباع خارجی تنها در راستای انتقال دانش، مهارت و تجربه برای جایگزینی با نیروی کار داخلی انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رحیمی صبح سه شنبه در بازدید از واحدهای تولیدی اردبیل با بیان اینکه بکارگیری اتباع خارجی بدون مجوزهای قانونی ممنوع است، اظهار کرد: صدور مجوز کار اتباع خارجی صرفاً با هدف انتقال مهارت، تجربه و دانش لازم به نیروی کار داخلی انجام شده که در غیر این صورت مجوزی از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: آموزش نیروی کار ایرانی برای جایگزینی با این اتباع باید در دستور کار واحدهای تولیدی باشد و بتوانیم از این ظرفیت در استان برای رونق تولید استفاده کرده و با انتقال دانش فنی شاهد افزایش کمی و کیفی تولیدات واحدهای تولیدی استان اردبیل باشیم.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل تصریح کرد: به هنگام صدور پروانه اشتغال تمامی مدارک فنی و حرفه ای و علمی متقاضیان مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت وجود نیروی کار داخلی در همان تخصص و مهارت از اشتغال اتباع خارجی ممانعت می‌شود.

رحیمی بکارگیری اتباع خارجی بدون داشتن پروانه اشتغال از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ممنوع اعلام کرد و گفت: کارفرمایان باید در بکارگیری و استخدام نیروی کار اولویت اصلی و مهم خود را اشتغال نیروی کار داخلی برای کاهش آمار بیکاری قرار دهند.

وی با هشدار به کارفرمایانی که به صورت غیرقانونی اتباع خارجی را به کار می‌گیرند، افزود: جرایم سنگینی برای این طیف از کارفرمایان در قانون دیده شده و به محض مشخص شدن بکارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در تمام سطوح مهارتی و فنی از سوی بازرسان به مراجع قانونی معرفی می‌شوند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل از اخراج ۱۳ تبعه اهل کشور ترکیه که به صورت غیرقانونی در استان اردبیل مشغول به کار بودند خبر داد و گفت: این تعداد از اتباع کشور ترکیه در بازرسی کارشناسان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل شناسایی و اخراج شدند.

رحیمی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱ تبعه خارجی با مجوز این اداره کل در استان اردبیل مشغول به کار هستند، تصریح کرد: این تعداد تبعه خارجی صرفاً با هدف انتقال دانش فنی با مجوز و پروانه اشتغال به صورت قانونی در استان اردبیل مشغول کار هستند.

کد مطلب 5120296

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