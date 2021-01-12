«شیمیدر قم» و «مهرام تهران» برای صدرنشینی به مصاف هم می روند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه جذاب، حساس و دیدنی تیم‌های اول و دوم لیگ بسکتبال ایران از ساعت ۱۸ امروز در تالار آزادی تهران برگزار می‌شود و تیم‌های شیمیدر قم و مهرام تهران برابر در هفته هفتم برابر هم صف آرایی می‌کنند.

در جدول گروه دوم مسابقات نماینده شایسته قم در رده دوم ایستاده و مهرام تهران صدر جدول را در اختیار دارد.

این دیدار در حالی مهمترین دیدار این هفته لیگ بسکتبال ایران لقب گرفته که هر دو تیم با شش برد پیاپی و بدون شکست رقابت تنگاتنگ و نفس گیری را در بالای جدول دارند. مهرامی‌ها به دلیل تفاضل گل بهتر بالاتر از نماینده قم هستند.

این مسابقه به صورت زنده از شبکه ورزش سیما و رادیو ورزش برای علاقه مندان به بسکتبال پخش خواهد شد.

