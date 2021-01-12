به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان صبح امروز در حاشیه مراسم افتتاح بیستمین نمایشگاه صنعت برق و شانزدهمین نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب در جمع خبرنگاران با همراهی وزیر تجارت عراق گفت: امروز و فردا چهارمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عراق بعد از ۶ سال برگزار می‌شود.

وی افزود: ۶ ماه قبل ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عراق به وزارت نیرو واگذار شد و در این مدت ترتیبات برگزاری چهارمین کمیسیون مشترک اقتصادی را انجام دادیم.

وزیر نیرو ادامه داد: ۵۰ تن از مدیران ارشد بخش‌های اقتصادی عراق، وزیر تجارت را در این سفر به تهران همراهی می‌کنند بخصوص که زمینه همکاری‌های دو کشور در حوزه خدمات فنی و مهندسی میان ایران و عراق و پیشبرد پروژه‌های عمرانی، فراهم است.

اردکانیان یادآور شد: در این نمایشگاه ۲۰۰ شرکت ایرانی در بخش برق و۷۵ شرکت ایرانی در بخش آب و فاضلاب و چند شرکت خارجی حضور دارند. اهمیت این دوره از نمایشگاه نسبت به دوره‌های قبل در این است که در دو سال اخیر که تحریم کنندگان تلاش‌های خود را برای تحریم اقتصادی ایران به ثبت رسانده‌اند پس از برخورد با سقف با مغز به زمین افتادند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ماینرهای غیرمجاز اظهار داشت: پس از تصویب آئین نامه بهره برداری از ماینرها در هیئت دولت و ابلاغ آن به وزارت نیرو، استفاده از ماینرها تابع مقرراتی است که در مرحله نخست باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دریافت کنند. در مرحله بعد کسانی که این مجوز را از وزارت صمت دارند می‌توانند با استفاده از تعرفه‌های خاص مصرف انرژی که وزارت نیرو آن را تعیین می‌کند، از انرژی برق استفاده کنند.

اردکانیان هشدار داد: در غیر این صورت کسانی که استفاده غیر مجاز از برق برای ماینرها داشته باشند با آنها برخورد می‌شود. ما اجازه استفاده غیر مجاز از برق برای ماینرها را تحت هیچ شرایطی نمی‌دهیم.

آخرین وضعیت مبادلات اقتصادی ایران و عراق

وی درباره روابط ایران و عراق در بخش انرژی تصریح کرد: در حال حاضر در بخش انرژی، صادرات ما به عراق محدود به برق و گاز است و عمده صادرات و تبادلات تجاری ما با این کشور در خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژه‌های عمرانی در عراق محدود می‌شود.

به گفته وزیر نیرو برای افزایش مبادلات تجاری ایران و عراق به ۲۰ میلیارد دلار باید مباحث مربوط به حمل ونقل، گمرک و ایجاد تعرفه ترجیحی گشایش ایجاد شود. از همین رو ایجاد تعرفه‌های ترجیحی در دستور کار است.

اردکانیان تصریح کرد: ایجاد شرکت‌های مشترک میان ایران و عراق و همچنین صندوق‌های مستقل در هر دو کشور برای تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی از دیگر برنامه‌های کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عراق خواهد بود.

در ادامه این مراسم وزیر تجارت عراق با بیان اینکه تبادلات تجاری دو کشور بسیار بالاست گفت: قبلاً ایران شریک تجاری اول ما بود ولی در حال حاضر چین به شریک تجاری اول عراق تبدیل شده است.

وی تاکید کرد: مطمئناً حجم تبادلات ایران و عراق افزایش می‌یابد و سفر هیئت عراقی به تهران برای رفع مشکلات فنی توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره واردات انرژی از ایران ادامه داد: در حال حاضر عراق حجم زیادی از انرژی برق و گاز از ایران وارد می‌کند و بغداد برنامه‌ای برای جایگزینی ترکیه با ایران برای واردات گاز ندارد.