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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۱:۴۴

مدیرکل اوقاف آذربایجان‌غربی:

۲۴۰۰ سند تک برگی برای موقوفات آذربایجان‌غربی اخذ شد

۲۴۰۰ سند تک برگی برای موقوفات آذربایجان‌غربی اخذ شد

ارومیه – مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان‌غربی از اخذ ۲ هزار و ۴۰۰ سند تک برگی برای موقوفات این استان از ابتدای سال‌جاری تاکنون خبر داد.

حجت الاسلام ناصر جوانبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استان در اخذ سند مالکیت، رتبه نخست کشوری را دارا است، افزود: امسال دو هزار و ۴۰۰ سند تک برگی برای موقوفات استان اخذ و ۲۶۵ دفترچه به سند تک برگی تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه ۶ هزار و ۷۴۴ موقوفه در سطح استان به ثبت رسیده است افزود: در این راستا ۶ هزار و ۶۴۸ موقوفه متصرفی، ۱۴ موقوفه تولیت مشترک و نیز ۸۲ موقوفه غیرمتصرفی بوده است.

جوانبخت با اشاره به توزیع ۱۲ هزار و ۱۶۵ بسته معیشتی به دلیل شیوع بیماری کرونا در راستای حمایت از اقشار آسیب دیده، گفت: همچنین در طول سال جاری ۳۱ هزار و ۴۰۰ پرس غذای گرم به همراه ۱۱۲ هزار و ۱۰۰ عدد ماسک و ۱۵۰ هزار جفت دستکش نیز در این مدت توزیع شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان‌غربی از ۷۰۰ میلیون تومان کمک نقدی توسط اوقاف و امور خیریه استان طی سال جاری به نیازمندان خبر داد و اظهار کرد: در این مدت یک هزار و ۵۰ بسته مهر تحصیلی نیز بین دانش آموزان نیازمند توزیع شده است.

جوانبخت گفت: در حال حاضر بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ موقوفه و بیش از ۴۰ هزار رقبه وقفی در آذربایجان غربی وجود دارد که بخش عمده آنان توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه مدیریت می‌شود.

وی اضافه کرد: تولیت غیر متصرفی فتح الله خان سرتیپ ارومیه نیز یک میلیارد ریال به بیمارستان امید و ۵۰۰ میلیون ریال به شبکه بهداشت ارومیه اختصاص داده، همچنین توسط این تولیت ۲ دستگاه ضدعفونی کننده در بیمارستان طالقانی نصب و پنج هزار ماسک در بیمارستان طالقانی ارومیه توزیع شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی با اشاره به اجرای طرح شهید سلیمانی در ادامه کمک‌های مومنانه در راستای حمایت از اقشار کم بضاعت و آسیب دیده از بیماری کرونا، گفت: علاوه بر توزیع بسته‌های معیشتی، توزیع بسته‌های بهداشتی و طبخ غذا هم در قالب طرح شهید سلیمانی در استان در حال اجرا است.

جوانبخت تصریح کرد: از اول آذر ماه که طرح شهید سلیمانی اجرا شد، ۴۴۰ بسته یلدای مهربانی، چهار هزار پرس غذای گرم، ۴۳ میلیون تومان مساعدت مالی، ۷۲ هزار عدد ماسک و ۱۴۱۵ سبد کمک معیشتی از محل نیات موقوفات استان تهیه و توزیع شده است.

کد مطلب 5120313

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