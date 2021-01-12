حجت الاسلام ناصر جوانبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استان در اخذ سند مالکیت، رتبه نخست کشوری را دارا است، افزود: امسال دو هزار و ۴۰۰ سند تک برگی برای موقوفات استان اخذ و ۲۶۵ دفترچه به سند تک برگی تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه ۶ هزار و ۷۴۴ موقوفه در سطح استان به ثبت رسیده است افزود: در این راستا ۶ هزار و ۶۴۸ موقوفه متصرفی، ۱۴ موقوفه تولیت مشترک و نیز ۸۲ موقوفه غیرمتصرفی بوده است.

جوانبخت با اشاره به توزیع ۱۲ هزار و ۱۶۵ بسته معیشتی به دلیل شیوع بیماری کرونا در راستای حمایت از اقشار آسیب دیده، گفت: همچنین در طول سال جاری ۳۱ هزار و ۴۰۰ پرس غذای گرم به همراه ۱۱۲ هزار و ۱۰۰ عدد ماسک و ۱۵۰ هزار جفت دستکش نیز در این مدت توزیع شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان‌غربی از ۷۰۰ میلیون تومان کمک نقدی توسط اوقاف و امور خیریه استان طی سال جاری به نیازمندان خبر داد و اظهار کرد: در این مدت یک هزار و ۵۰ بسته مهر تحصیلی نیز بین دانش آموزان نیازمند توزیع شده است.

جوانبخت گفت: در حال حاضر بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ موقوفه و بیش از ۴۰ هزار رقبه وقفی در آذربایجان غربی وجود دارد که بخش عمده آنان توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه مدیریت می‌شود.

وی اضافه کرد: تولیت غیر متصرفی فتح الله خان سرتیپ ارومیه نیز یک میلیارد ریال به بیمارستان امید و ۵۰۰ میلیون ریال به شبکه بهداشت ارومیه اختصاص داده، همچنین توسط این تولیت ۲ دستگاه ضدعفونی کننده در بیمارستان طالقانی نصب و پنج هزار ماسک در بیمارستان طالقانی ارومیه توزیع شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی با اشاره به اجرای طرح شهید سلیمانی در ادامه کمک‌های مومنانه در راستای حمایت از اقشار کم بضاعت و آسیب دیده از بیماری کرونا، گفت: علاوه بر توزیع بسته‌های معیشتی، توزیع بسته‌های بهداشتی و طبخ غذا هم در قالب طرح شهید سلیمانی در استان در حال اجرا است.

جوانبخت تصریح کرد: از اول آذر ماه که طرح شهید سلیمانی اجرا شد، ۴۴۰ بسته یلدای مهربانی، چهار هزار پرس غذای گرم، ۴۳ میلیون تومان مساعدت مالی، ۷۲ هزار عدد ماسک و ۱۴۱۵ سبد کمک معیشتی از محل نیات موقوفات استان تهیه و توزیع شده است.