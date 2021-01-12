۹۶میلیاردو۵۰۰ میلیون تومان برای آبرسانی به روستاهادر نظر گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق امروز در نشست خبری که در حاشیه جلسه علنی مجلس برگزار شد با اشاره به جلسه غیر علنی صبح امروز مجلس در مورد بودجه، گفت: مواردی در خصوص تک نرخی شدن ارز مطرح شد، در لایحه بودجه دولت قصد داشت با ظرافت خاصی ارز را بر اساس نرخ نیمایی به فروش برساند.

وی با تأکید بر اینکه تاکنون مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، ۱۰۶ هزار میلیارد تومان است که قصد داریم به صورت مستقیم به دست مردم برسانیم، افزود: پیش بینی می‌شود در کمیته‌های مربوطه تا پایان هفته در خصوص نحوه پرداخت مابه‌التفاوت ارز که می‌تواند از طریق بن‌کارت، یارانه نقدی و یا یارانه دارویی باشد، تصمیم‌گیری می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین به تشریح مصوبات کمیسیون متبوعش پرداخت و اظهار داشت: اجازه داده شد تا مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی از طریق بانک کشاورزی در اختیار شرکت‌های وابسته وزارت جهاد کشاورزی جهت اجرای طرح‌های مهم کشاورزی مانند مهار آب‌های مرزی، سامانه‌های گرمسیری و سردسیری، طرح‌های آبخیزداری، مبارزه و مهار ریزگردها، تولید واکسن دامی، بذر و نهاده‌های کشاورزی، آب و فاضلاب، راه‌های روستایی و آبیاری نوین قرار گیرد.

زارع با اشاره به اینکه ۹۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به صورت جداگانه به منظور آبرسانی به روستاها و حوزه‌های عشایری در نظر گرفته شد، افزود: مشترکان برق روستایی، عشایری و چاه‌های کشاورزی از پرداخت عوارض موضوع ماده (۵) صنعت برق معاف شدند.

وی با بیان اینکه کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف که به مدت یک سال از بهمن ماه سال گذشته کارکنان خود را حفظ و یا افزایش داده‌اند از پرداخت تمامی جرائم بیمه تأمین اجتماعی معاف شدند، تصریح کرد: کارفرمایانی که نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند در صورت بازگشت به کار از پرداخت تمامی جرائم تأمین اجتماعی معاف می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با تأکید بر اینکه مبلغ دو هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات برای برق‌رسانی چاه‌های کشاورزی در نظر گرفته شد، اظهار داشت: به دولت اجازه داده شد مبلغ دو هزار میلیارد تومان جهت بهسازی روستاها و تهیه و اجرای طرح‌های هادی از محل سرجمع بودجه توازن منطقه‌ای در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد.

زارع افزود: به دولت اجازه داده شد تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان به منظور اجرایی شدن ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی برای پیمانکاران و کارگزاران زیرساخت همسان‌سازی، واگذاری، صدور موافقتنامه و فاکتورینگ را فراهم کند.

وی تاکید کرد: به منظور دریافت عوارض انشعاب برق در کلانشهرها مشترکان به ۳ دسته تقسیم شدند که دسته سوم از پرداخت عوارض معاف و عوارض دسته‌های اول و دوم بر اساس متوسط قیمت زمین محاسبه می‌شود، وجوه حاصل از این محل در برق رسانی به مناطق محروم روستایی و عشایری هزینه می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با تأکید بر اینکه پیش‌بینی می‌شود بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ تا دو هفته آینده در کمیسیون تلفیق به پایان برسد، گفت: نمایندگان ۱۰ روز جهت ارائه پیشنهادات فرصت دارند، از نیمه دوم بهمن ماه لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود.