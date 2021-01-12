خسارت حدود ۸۰۰ میلیارد ریالی سرمازدگی به کشاورزی قیر و کارزین

به گزارش خبرگزاری مهر، شقایق بحرانی با بیان اینکه سرمای حادث شده در روزهای ۱۹ تا ۲۲ دیماه، طی یک دهه اخیر سابقه نداشته است، افزود: در این رخداد جوی ۷ هزار و ۴۳۸ هکتار از باغ‌ها و مزارع و بالغ بر ۱۶ هزار واحد پرورش دام سبک، سنگین، ماهیان گرمابی و زنبور عسل در شهرستان قیر وکارزین آسیب دیده است.

این کارشناس جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه شهرستان قیر وکارزین یکی از قطب‌های تولید مرکبات کشور به ویژه لیمو شیرین و لیمو ترش است، گفت: باغ‌های مرکبات این شهرستان در سطح تقریبی هفت هزار هکتار به طور میانگین ۱۰ درصد خسارت دیده‌اند که میزان ریالی آن ۷۳۵ میلیارد ریال برآورد و بیشترین سهم از کل خسارت‌ها را به خود اختصاص داده است.

بحرانی با اشاره به اینکه در بخش زراعی نیز شهرستان قیر وکارزین در تولید محصولات سبزی پاییزه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، عنوان کرد: متأسفانه شرایط جوی روی داده باعث شد قریب به ۴۰۰ هکتار از مزارع سبزی مخصوصاً کاهو در منطقه مبارک آباد زیان ببینند که ارزش آن ۴۸ میلیارد ریال ارزیابی شده است.

به گفته او، در سرما و یخ بندان روزهای گذشته یک مزرعه سیب زمینی به طور ۱۰۰ درصد، مزارع باقلا در سطح پنج هکتار حدود ۸۰ درصد و بیش از ۳۰ هکتار از اراضی زیر کشت دانه روغنی کلزا متوسط ۱۵ درصد دچار یخ زدگی و سرما شده‌اند.

بحرانی با بیان اینکه صندوق بیمه محصولات کشاورزی تنها نهاد دولتی و تخصصی حمایتی برای کاهش خطر تولید در بخش کشاورزی است، افزود: مدیریت صحیح و انجام اقدامات پیشگیرانه مانند استفاده از پوشش سایبان باغ یا تولید در فضای گلخانه‌ای برای کاهش خسارت‌ها بسیار مؤثر خواهد بود.

مسئول مدیریت بحران و کاهش مخاطرات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قیر وکارزین بیان کرد: گروه‌های کارشناسی متشکل از کارشناسان این مدیریت، فرمانداری، بانک کشاورزی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی بازدید و ارزیابی‌ها را انجام و گزارش‌های لازم تهیه و به مراجع ذی ربط ارسال کرده‌اند.