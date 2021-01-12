احزاب و تشکل های مردمی نقش جدی تری در دهه فجر ایفا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه همفکری جهت برگزاری مراسم ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی که در دفتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با حضور جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی برگزار شد با اشاره به لزوم برنامه ریزی جدی جهت برگزاری مراسم ایام الله دهه فجر اظهار داشت: امسال چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را در حالی جشن می‌گیریم که ضمن تاکید بر برگزاری تمام برنامه‌ها با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، نیازمند تلاش جدی تر جهت بزرگداشت ایام الله هستیم.

محمودی افزود: نقش احزاب، تشکلهای مردمی، مساجد و هیئات مذهبی در این شرایط حساس‌تر است که با فضاسازی میدانی، فعالیت در فضای مجازی، اجرای گروه‌های سرود، راه اندازی کاروانهای شاد انقلابی و امثال این امور می‌تواند برخی خلاءها را جبران سازد.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان تهران بیان داشت: اخیراً شاهد هجمه وحشیانه رسانه‌های بیگانه و نفوذی‌های داخلی به ارکان انقلاب و تخریب مبانی نظام اسلامی هستیم لذا باید در دهه فجر روشنگری مناسب در این حوزه‌ها صورت گیرد.

محمودی تولید واکسن کرونا را یک افتخار ماندگار در تاریخ ایران اسلامی دانست و گفت: مردم‌ما قدردان دانشمندان عزیز ایران هستند و این اقدام مایه مباهات می‌باشد که دانشمندان توانستند به این دانش دست یابند.