انجام ۲۰۰ زایمان طبیعی در بیمارستان شهدای دهلران

اردشیر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۳۷۱ مورد زایمان در بیمارستان شهدای دهلران انجام شده که از این میزان ۲۰۹ مورد طبیعی و۱۶۲ مورد سزارین بوده است.

وی عنوان کرد: زایمان طبیعی بدون درد یکی از برنامه‌هایی مهمی است که در دستور کار این بیمارستان قرار گرفته و با حضور متخصص بیهوشی در بیمارستان شهدا دهلران اجرایی می‌شود.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیمارستان شهدا دهلران به ۷۵ هزار و ۳۹۲ شهروند دهلرانی خدمات درمانی ارائه کرده است.

احمدی تصریح کرد: از این میزان مراجعه کننده تعداد ۲۸ هزار مورد ویزیت پزشک عمومی، ۱۳ هزار ویزیت پزشک متخصص، چهار هزار مورد سونوگرافی، هشت هزار و ۵۰۰ مورد رادیوگرافی، ۱۹ هزار مورد آزمایشگاه، یک هزار ۹۰۰ مرد اکو قلب و ۶۲۲ مورد عمل جراحی صورت گرفته است.

رئیس بیمارستان شهدای دهلران یادآور شد: خوشبختانه ۱۷ پزشک در بیمارستان شهدای دهلران مشغول خدمت هستند که از این تعداد ۱۲ پزشک متخصص در حوزه زنان زایمان، جراح عمومی، اعصاب روان، اطفال، قلب، سونوگرافی، بیهوشی و داخلی و پزشک عمومی به بیماران ارائه خدمت می‌کنند.