شرایط و ضوابط خرید از نمایشگاه مجازی کتاب تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از اول بهمن ماه آغاز به کار خواهد کرد و تا ششم بهمن ماه ادامه خواهد داشت. شرایط و ضوابط خرید کتاب در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به شرح زیر است:

۱. در این نمایشگاه، کتاب‌های منتشر شده از سال ۱۳۹۲ تاکنون از سوی ناشران شرکت‌کننده در نمایشگاه عرضه شده است.

۲. سفارش و خرید کتاب به صورت ۲۴ ساعته در ایام نمایشگاه قابل انجام است.

۳. افزودن کتاب به سبد خرید صرفاً به معنی رزرو موقت کتاب است و تا زمانی که مبلغ سفارش پرداخت نشود فرایند خرید تکمیل نخواهد شد.

۴. ضروری است در هنگام خرید به مشخصات کتاب اعم از عنوان، ناشر، سال نشر، قیمت و … دقت کنید چرا که پس از پرداخت و تکمیل فرآیند خرید، امکان تغییر یا لغو سفارش وجود ندارد.

۵. پیامک‌های مربوط به این نمایشگاه تنها از طریق شماره ۳۰۰۰۴۱۴۱ و به صورت یک طرفه و بدون قابلیت دریافت پیام ارسال می‌شود.

۶. به منظور رعایت نکات امنیتی، پرداخت وجه خرید کتاب صرفاً از طریق درگاه‌های داخل سامانۀ نمایشگاه مجازی معتبر است. هرگونه پرداخت اعم از خرید کتاب یا دریافت مرسوله، خارج از این درگاه‌ها مجاز نیست و مسئولیت آن برعهدۀ خریدار است. در مواجهه با چنین مواردی به شماره ۹۱۰۰۹۸۹۸-۰۲۱ (پشتیبانی نمایشگاه) اطلاع رسانی شود.

۷. در این نمایشگاه ارسال کتاب توسط ناشر، چه از طریق پست و یا به روش‌های دیگر، برای خریدار رایگان است و خریدار فقط باید مبلغ نهایی خرید کتاب‌ها را طبق سفارش و فاکتور، صرفاً از طریق درگاه‌های سامانۀ نمایشگاه مجازی پرداخت کند. هرگونه درخواست وجه از خریدار خارج از این روال ممنوع و تخلف است. خریداران در صورت مواجهه با چنین مواردی، مراتب را به شمارۀ ۹۱۰۰۹۸۹۸-۰۲۱ اطلاع دهند.

۸. خریدار موظف به درج نشانی پستی دقیق است و مسئولیت هرگونه خطا در نشانی برعهدۀ خریدار است.

۹. تغییر نشانی پس از تکمیل فرایند خرید و پرداخت وجه، امکان پذیر نیست.

۱۰. امکان تحویل کتاب در اماکن عمومی همچون کافه، کافی نت، رستوران، هتل و مانند آن امکان پذیر نیست و لازم است نشانی تحویل، دقیق و قابل استناد باشد.

۱۱. داخل هر بسته ارسالی از سوی ناشر، یک فاکتور شامل کتاب‌های خریداری موجود در آن بسته قرار دارد.

۱۲. در صورت ارسال کتاب توسط ناشر از طریق شرکت پست کد رهگیری به شماره تماس خریدار پیامک خواهد شد.

۱۳. در صورت ارسال کتاب توسط ناشر از طرق دیگر غیر از شرکت پست، شماره تلفن متصدی ارسال در پنل خریدار قابل مشاهده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از نحوه ثبت‌نام ناشران‌، بن نمایشگاه، سرویس‌های ارسال محصولات و سامانه فروش با سامانه پاسخگویی نمایشگاه مجازی کتاب تهران به شماره ۹۱۰۰۹۸۹۸-۰۲۱ تماس بگیرند. همچنین ارسال پیام از طریق منوی «تماس با ما» فراهم شده است و متقاضیان می‌توانند از طریق منوی «پشتیبانی» در پنل کاربری نیز «تیکت» ارسال کنند.