استقلال از خلاء هافبک دفاعی ضربه خورد/ «میلیچ» کجا بود؟

قاسم پناهگر کارشناس فوتبال و مربی اسبق چند تیم فوتبال ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار بین دو تیم استقلال و پرسپولیس اظهار داشت: چیدمان و تفکرات گل محمدی بهتر بود و نتیجه آن هم مشخص شد. چرا که پرسپولیس به مراتب بهتر از حریفش در این دیدار ظاهر شد.

وی بیان داشت: همیشه در فوتبال درباره هافبک بازیساز صحبت می‌شود اما کمتر از اهمیت هافبک پست ۶ یا هافبک دفاعی با قابلیت‌های بازیسازی صحبت می‌شود. به عنوان مثال هافبک‌هایی با ویژگی‌های امید ابراهیمی یا علی کریمی که در استقلال بودند. آبی پوشان در این فصل هنوز در این پست ضعف دارند و پرسپولیس هم با استفاده از همین ضعف بارها در این دیدار صاحب موقعیت گل شد و اگر نورالهی بهتر از این فرصت‌ها استفاده می‌کرد، قطعاً شکست سنگینی به استقلال تحمیل می‌شد.

پناهگر تاکید کرد: برعکس استقلال، پرسپولیسی‌ها دیروز با هافبک‌هایی که داشتند جنگ میانه زمین را بردند و نبض بازی را در دست گرفتند و برای همین توانستند اصول تاکتیکی خود را بر حریف دیکته کنند.

کارشناس فوتبال در خصوص ترکیب استقلال گفت: فکری از داشته‌های خودش هم استفاده بهینه نکرد. سئوال من این است که میلیچ کجا بود؟ او باید تا کی تنبیه شود؟ چرا بازیکنی با کیفیت میلیچ در دیداری به این مهمی باید مورد استفاده قرار نگیرد و به جای او نادری ناآماده به زمین برود. یا حتی دانشگر که از تجربه بهتری در دربی‌ها برخوردار بود و حتی سابقه گلزنی در این مسابقات را هم دارد برای قلب دفاع گزینه‌ای به مراتب بهتر از مرادمند بود. البته شاید بعضی‌ها بگویند که ما غلط دیکته نوشته شده را می‌گیریم، اما یکسری مسائل کاملاً مشخص است.

وی افزود: واقعیت این است با اینکه این دربی با نتیجه مساوی به پایان رسید و امتیازات تقسیم شد، اما تفکرات گل محمدی بر تفکرات فکری چربش داشت و پرسپولیس به لحاظ ارائه دادن فوتبال، در این بازی پیروز شد. در واقع اگر آبی‌ها دو بار به گل رسیدند و بازی را مساوی کردند، هر دو گل را روی خلاقیت‌ها و قابلیت‌های بازیکنان زدند.