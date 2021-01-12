  1. استانها
  2. خوزستان
۲۳ دی ۱۳۹۹، ۲۱:۰۹

سرپرست فرمانداری شادگان تأکید کرد:

برگزاری کلاس‌های آموزشی برای پیشگیری از مواد مخدر در شادگان

برگزاری کلاس‌های آموزشی برای پیشگیری از مواد مخدر در شادگان

شادگان- سرپرست فرمانداری شهرستان شادگان گفت: برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد باید کلاس‌های آموزشی هدفمند در مساجد، دانشگاه‌ها، مدارس و ادارات شهرستان شادگان برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امید صبری پور عصر سه‌شنبه در نشست شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان شادگان، اظهار کرد: اجرای برنامه‌های فرهنگی در راستای مبارزه با اعتیاد باید در این شهرستان افزایش یابد.

وی افزود: فرهنگ‌سازی در زمینه کاهش ابتلاء به مواد مخدر بهترین روش مبارزه با این پدیده اجتماعی است که باید از آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و دیگر نهادهای مرتبط آغاز شود.

سرپرست فرمانداری شادگان تأکید کرد: بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در راستای پیشگیری از اعتیاد در شهرستان شادگان ضروری است.

صبری پور از دستگاه‌های عضو این شورا درخواست کرد که ارتباط با یکدیگر را افزایش دهند و در جلسات به ارائه عملکرد اکتفا نکنند بلکه مسائل و مشکلات مربوطه با مبارزه با مواد مخدر را مطرح و رفع کنند.

کد مطلب 5120394

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها