به گزارش خبرنگار مهر، امید صبری پور عصر سه‌شنبه در نشست شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان شادگان، اظهار کرد: اجرای برنامه‌های فرهنگی در راستای مبارزه با اعتیاد باید در این شهرستان افزایش یابد.

وی افزود: فرهنگ‌سازی در زمینه کاهش ابتلاء به مواد مخدر بهترین روش مبارزه با این پدیده اجتماعی است که باید از آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و دیگر نهادهای مرتبط آغاز شود.

سرپرست فرمانداری شادگان تأکید کرد: بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در راستای پیشگیری از اعتیاد در شهرستان شادگان ضروری است.

صبری پور از دستگاه‌های عضو این شورا درخواست کرد که ارتباط با یکدیگر را افزایش دهند و در جلسات به ارائه عملکرد اکتفا نکنند بلکه مسائل و مشکلات مربوطه با مبارزه با مواد مخدر را مطرح و رفع کنند.