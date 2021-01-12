به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی شجاعی ظهر امروز در شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: برای تمام فعالیت‌ها می‌توان حد و حدودی مشخص کرد اما کمک به خانواده‌های شهدا و ایثارگران هیچ مرزی ندارد زیرا تمام مسئولین نظام به این خانواده‌ها مدیون و بدهکار هستند.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: باید در رابطه ما با این خانواده‌ها کرامت انسانی آنها حفظ شود لذا باید به سمت خودکفایی این عزیزان پیش رویم.

وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های سرمایه گذاری تحت پوشش بنیاد شهید کشور باید در خراسان‌شمالی سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهند، افزود: از طریق این سرمایه‌گذاری‌ها برای جامعه ایثارگران استان خودکفایی ایجاد خواهیم کرد.

شجاعی در ادامه به کمبود امکانات رفاهی ایثارگران خراسان شمالی اشاره داشت و گفت: دیگر نهادهای استان نیز از شرایط مطلوبی برخوردار نیستند لذا نمی‌توانیم امکاناتی را در اختیار خانواده‌های ایثارگران قرار دهیم لذا بنیاد شهید باید در این حوزه ورود جدی داشته باشد.

شجاعی با انتقاد از تفاهم نامه‌های موجود بین خراسان شمالی و بنیاد شهید بیان کرد: این تفاهم نامه‌ها کیفی بوده و هیچ زمانی در آن مشاهده نمی‌شود در صورتی که باید یک پروژه دارای زمان و مقدار مشخص باشد.

وی افزود بنیاد شهید مشخص کند برای ساخت مسکن ایثارگران چه تعهداتی را به خراسان شمالی می‌دهد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه شناساندن شهیدان و جانبازان به نسل فعلی امری ضروری است، گفت: تمام فعالیت‌ها باید منجر به تغییر نگرش شود اما تا کنون کارمان را ناقص انجام داده ایم.

استاندار خراسان شمالی در انتها گفت: باید برای معرفی سه هزار شهید خراسان شمالی یک کار بزرگ انجام شده تا سند ماندگاری ایجاد شود.