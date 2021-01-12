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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۲:۴۸

فرمانده انتظامی شهرستان مهران خبر داد؛

کشف ۱۵ محموله کالای قاچاق در مهران

کشف ۱۵ محموله کالای قاچاق در مهران

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان مهران از کشف ۱۵ محموله کالای قاچاق به ارزش ۱۴ میلیارد ریال در ۱۰ ماه نخست سال ۹۹ در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله شهبازبیگی اظهار کرد: مأموران انتظامی ایست و بازرسی جندالله و پلیس‌های تخصصی موفق شدند در راستای مبارزه با قاچاق کالا، در ۱۰ ماهه اول سال ۹۹، ۱۵ محموله کالای قاچاق را کشف کنند.

وی افزود: ماموران انتظامی در چندین عملیات موفق و کنترل محورهای مواصلاتی، ۳۶۰ راس گوسفند زنده، هفت هزار قلم لوازم آرایشی بهداشتی، دو هزار و ۲۰۰ دست لباس خارجی مردانه ،۵۷ هزار و۴۰۰ نخ سیگار خارجی، ۲ هزار و۲۰۰ کیلوگرم برنج، هفت هزار و۵۰۰ کیلو آرد و.... قاچاق و فاقد مجوز را از سودجویان کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهران با اشاره به اینکه در این راستا ۱۹ متهم دستگیر شدند، تصریح کرد: ارزش ریالی این کالاهای قاچاق توسط کارشناسان ۱۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.

وی گفت: در این راستا ۶ کامیون و هفت دستگاه خودرو سواری متعلق به متهمان به پارکینگ انتقال و ۲ باب مغازه نیز پلمپ و متهمان با تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 5120398

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