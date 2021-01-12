کشف ۱۵ محموله کالای قاچاق در مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله شهبازبیگی اظهار کرد: مأموران انتظامی ایست و بازرسی جندالله و پلیس‌های تخصصی موفق شدند در راستای مبارزه با قاچاق کالا، در ۱۰ ماهه اول سال ۹۹، ۱۵ محموله کالای قاچاق را کشف کنند.

وی افزود: ماموران انتظامی در چندین عملیات موفق و کنترل محورهای مواصلاتی، ۳۶۰ راس گوسفند زنده، هفت هزار قلم لوازم آرایشی بهداشتی، دو هزار و ۲۰۰ دست لباس خارجی مردانه ،۵۷ هزار و۴۰۰ نخ سیگار خارجی، ۲ هزار و۲۰۰ کیلوگرم برنج، هفت هزار و۵۰۰ کیلو آرد و.... قاچاق و فاقد مجوز را از سودجویان کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهران با اشاره به اینکه در این راستا ۱۹ متهم دستگیر شدند، تصریح کرد: ارزش ریالی این کالاهای قاچاق توسط کارشناسان ۱۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.

وی گفت: در این راستا ۶ کامیون و هفت دستگاه خودرو سواری متعلق به متهمان به پارکینگ انتقال و ۲ باب مغازه نیز پلمپ و متهمان با تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.