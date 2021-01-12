عقب ماندگی ۲۴ درصدی حوزه فرهنگ از رشد بودجه

سید احسان قاضی زاده هاشمی، رئیس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق بودجه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بودجه ۱۴۰۰، گفت: حوزه اعتبارات کمیسیون فرهنگی شامل ۸ فصل مبنی بر دین و مذهب، ورزش و تفریحات، فرهنگ و هنر، میراث فرهنگی، رسانه، گردشگری، صنایع دستی و تحقیق و توسعه در امور فرهنگی، گردشگری و تربیت بدنی است.

وی بیان کرد: از ۸۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کل کشور فقط ۱۲ هزار میلیارد تومان برای حوزه فرهنگ در سال آینده پیش بینی شده است. در حالی که فرهنگ به عنوان روح و کالبد جامعه نیازمند تقویت اعتبارات است.

رئیس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: رشد تغییرات لایحه بودجه پیشنهادی دولت نسبت به سال گذشته ۴۶ درصد بود که این رشد در حوزه فرهنگی فقط ۲۲ درصد است و به عبارت بهتر بخش فرهنگ حدود ۲۴ درصد از میانگین رشد بودجه کل کشور عقب تر است.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه ما یک سری درآمدها از تبصره ۱۴ پیش بینی کردیم تا حوزه فرهنگ را تقویت کنیم، گفت: این درآمدها به حوزه‌های آسیب دیده از کرونا از جمله حوزه نشر، مشاغل آسیب دیده در کرونا و هنرمندان و ورزشکارانی که در این مدت دچار زیان اقتصادی شدند، اختصاص می‌یابد.

نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در حوزه تبلیغ و دین، قریب به ۴ هزار روحانی مستقر در روستاها داریم که به علت تعطیلی مراسم‌ها و مناسبت‌ها در تأمین نیازهای حداقلی زندگی خود دچار چالش و مشکل شده‌اند که از درآمدهای تبصره ۱۴ قرار است به آنان نیز کمک شود.

رئیس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهمی تحت عنوان حق السهم دولت از اپراتورها وجود دارد که سالانه اپراتورها ۲۸ درصد از درآمد خود را به عنوان حق السهم واریز می‌کنند که با پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس قرار شد که این ۲۸ درصد به ۳۸ درصد تبدیل شود که حداقل از این طریق ۲ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی اضافه می‌شود.

وی افزود: این ۲ هزار میلیارد تومان برای تولید محتواهای فرهنگی در فضای مجازی استفاده می‌شود و به دلیل توسعه فضای نامناسب در فضای مجازی از قبیل فعالیت سایت‌های شرط بندی و تولید محتواهای ناهنجار، نگاه ما در کمیسیون فرهنگی صرفاً معطوف به فیلترینگ یا بگیر و ببند نبوده و این مصوبه برای تولید محتوای فضای مجازی پیشنهاد شده است.

قاضی زاده هاشمی متذکر شد: قبلاً اپراتورها فقط سهمی را برای توسعه زیرساخت‌ها از جمله توسعه فیبر نوری می‌دادند اما در حوزه محتوا یا هزینه نمی‌کردند و یا اینکه محدود و یا غیر هدفمند بود که ما برای اولین بار حوزه محتوا را در کنار زیرساخت گذاشتیم.

رئیس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: اعتبارات هزینه‌ای این پیشنهادات در جدول ۹ بودجه که مربوط به موضوعات برنامه محوراست آمده و در جدول شماره ۷ که مربوط به هزینه‌های جاری و حقوق ودستمزد است، قید نشده است.

وی اضافه کرد: ما در جدول ۷، ۶۳ دستگاه فرهنگی داریم که فعالان حوزه فضای مجازی را احصا کردیم و نهایتاً ۱۵ دستگاه در حوزه فضای مجازی فعال هستند که قرار است این کمک‌ها در راستای تقویت محتوای فضای مجازی بین این دستگاه‌ها توزیع شود.

نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این اعتبارات به صورت هدفمند به این دستگاه‌ها داده می‌شود و کارکرد آن مربوط به فضای مجازی و بخش فرهنگی است و کاملاً بر این موضوع نظارت می‌کنیم و این فرایند کاملاً نظام مند می‌شود.