عرضه اولیه ۱۳ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال اوراق سلف موازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محسن طرزطلب، گفت: این عرضه اولیه نخستین تأمین مالی صنعت برق در بخش دولتی است که در نماد معاملاتی «سحرا» و طی دو مرحله انجام می‌شود.

وی با اعلام آغاز مرحله نخست اولین عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد برق بخش دولتی در روز جاری، گفت: شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی در راستای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای خود بنا دارد طی دو مرحله نسبت به انتشار و عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد برق به ارزش ۱۳ هزار و ۵۷۹ میلیارد ریال در بازار مشتقه بورس انرژی ایران اقدام نماید که در گام نخست برابر با ۶ هزار ۵۷۹ میلیارد ریال از این اوراق امروز سه شنبه در این بازار با موفقیت عرضه اولیه شد.

طرزطلب با اشاره به جزئیات این تأمین مالی افزود: امروز دو میلیون و ۴۲۰ هزار و ۷۴۳ قرارداد سلف موازی استاندارد برق توسط شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی به ارزش ۶ هزار و ۵۷۹ میلیارد ریال در نماد "سحرا ۰۲۱" به روش حراج ناپیوسته در حالی عرضه شد که تعهد پذیره نویسی این اوراق به گروه خدمات بازار سرمایه سهم آشنا و شرکت تأمین سرمایه امین اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی سهم آشنا یکم نیز نقش بازار گردان را برای این اوراق طی دوره عرضه ثانویه ایفا خواهد کرد که بر اساس امید نامه این عرضه اولیه، بازدهی سالانه این اوراق حداقل ۱۷.۵ درصد خواهد بود. همچنین این اوراق منضم به قراردادهای اختیار خرید و فروش تبعی بوده و دوره زمانی این قراردادها، دو سال پس از تاریخ شروع عرضه اولیه است.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی ادامه داد: اوراق سلف موازی استاندارد از سود بین دوره‌ای برخوردار نیست و در پایان دوره، خریدار می‌تواند با توجه به قیمت اوراق در سررسید و بر اساس قیمت اختیار خرید یا فروش تبعی نسبت به تحویل فیزیکی یا تسویه نقدی اقدام کند.

طرزطلب با اشاره به اینکه این مسئله نشان از انعطاف پذیری شرکت و کادر تأمین مالی آن با توجه به محدودیت‌های موجود برای شرکت‌های دولتی است، اظهار امیدواری کرد: با رفع محدودیت شرکت‌های دولتی و هموار کردن مسیر استفاده از بازار سرمایه از طریق اصلاحات قوانین و مقررات می‌توان مسیر توسعه جدیدی را برای سال‌های آتی ترسیم و پروژه‌های دولتی را به سرانجام رساند.

وی اضافه کرد: در این راستا شرکت مادر تخصصی در راستای استفاده از ظرفیت‌های قانونی و به استناد تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موفق به اخذ مجوزات لازم برای انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برق به میزان ۱۳،۵۷۹ میلیارد ریال طی دو مرحله شد.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت: اتکای شرکت‌های دولتی به منابع عمومی دولتی مهمترین عامل توقف یا افزایش دوران ساخت پروژه‌های دولتی بوده به نوعی که بعضاً طرح یا پروژه دولتی دیگر توجیه پذیری اقتصادی ندارد؛ از این رو تمرکز بر سایر روش‌های تأمین مالی یکی از الزامات پیشرفت و توسعه ظرفیت در هر بخشی است.