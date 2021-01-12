خراسان جنوبی میزبان ۵ شهید گمنام دفاع مقدس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا فلاحی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با رسانه ها بیان کرد: خراسان جنوبی طی فردا چهارشنبه، میزبان پنج شهید گمنام دفاع مقدس می شود.

وی با بیان اینکه مراسم استقبال از شهدا ساعت شش عصر فردا عصر در فرودگاه بیرجند برگزار می شود، گفت: این شهدای گرانقدر بعد از تشریفات به معراج شهدای گمنام منتقل می شوند.

سرهنگ فلاحی اظهار کرد: مراسم محوری وداع با شهدا ساعت ۱۸ پنج شنبه در حسینه جماران با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی بیان کرد: به دلیل شیوع کرونا، این مراسم با حضور محدودی از مسئولان و خانواده های شهدا و ایثار گر برگزار و به صورت زنده از شبکه خاوران پخش می شود.

سرهنگ فلاحی با بیان اینکه روز شنبه دو شهید برای تدفین به آبیز زیرکوه و یک شهید به دانشگاه بزرگمهر قاینات منتقل می شود، گفت: مراسم تدفین دو شهید گمنام ساعت ۹ صبح روز یکشنبه در محل بوستان آیت الله بهجت مهرشهر برگزار می شود.

بنا به گفته وی به دلیل شیوع کرونا در سال جاری، مراسم تشییع شهدا در استان برگزار نمی شود.

سرهنگ فلاحی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۴۰ شهید در ۵۴ نقطه از استان به خاک سپرده شدند، گفت: با احتساب این شهدا ۱۴۵ شهید در ۵۷ نقطه استان دفن هستند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی ادامه داد: این پنج شهید گمنام، ۱۹ ساله، ۲۱ ساله، ۱۷ ساله و ۲۳ ساله هستند که در مناطق فکه، شلمچه و پنجوین تفحس شده اند.