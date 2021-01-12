به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی محمد پور صبح سه شنبه در نشست خبری اظهار کرد: در ۱۰ ماهه سال ۹۹ آمار کشف جرایم سایبری در خراسان جنوبی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد رشد داسته است.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات خراسان‌جنوبی بیان کرد: همچنین در ۱۰ ماهه سال جاری وقوع جرایم سایبری در استان ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

پنج جرم اول در فضای مجازی خراسان‌جنوبی

سرهنگ محمدپور گفت: کلاهبرداری رایانه‌ای با ۴۸ درصد رتبه اول، برداشت‌های اینترنتی غیر مجاز با ۲۶ درصد در رتبه دوم، هتک حیثیت خانواده‌ها و نوامیس، مزاحم‌های اینترنتی و جرائم علیه محرمانگی داده‌ها پنج جرم اول در فضای مجازی در استان است.

وی با بیان اینکه در مجموع برداشت اینترنتی غیر مجاز از حساب همشهری‌ها و کلاهبرداری‌های رایانه‌ای ۷۴ درصد از مجموع جرایم سایبری را به خود اختصاص داده است، افزود: حدود ۷۰ درصد مبالغی که به صورت اینترنتی کلاهبرداری شده بعد از کشف برگشت به متضرران داده می‌شود

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات خراسان جنوبی با اشاره به این نکته که تاکنون ۹۷۵ میلیون تومان در فضای مجازی از مردم استان کلاهبرداری و برداشت اینترنتی غیرمجاز انجام شده است، گفت: مبلغ جرائم مالی سایبری در سال ۹۹ نسبت به سال گذشته ۶۱ درصد کاهش داشته است.

۸۵ درصد متهمان جرائم سایبری استان غیر بومی هستند

سرهنگ محمدپور با تأکید بر اینکه ۸۵ درصد متهمان جرائم سایبری استان غیر بومی هستند، افزود: ۶۹ درصد پرونده‌های جرائم فضای مجازی مربوط به بیرجند و بقیه پرونده‌ها مربوط به سایر شهرستان‌ها است.

وی افزود: تا پایان سال پلیس فتا در چهار شهرستان درمیان، زیرکوه بشرویه و سربیشه فعال می‌شود که امیدواریم با این افتتاح‌ها روند خدمت‌رسانی سرعت گیرد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات خراسان‌جنوبی گفت: گاه کلاهبردار با استفاده از کارت و حساب بانکی دیگران در فضای سایبری فعالیت می‌کند تا نشانی از خود به‌جا نگذارد که این موضوع ردیابی مجرم اصلی را زمان بر می‌کند.

محمدپور با اشاره به کلاهبرداری از طریق آگهی‌ها در فضای مجازی برای پرداخت وام کم بهره اظهار کرد: شهروندان جهت دریافت وام از مسیرهای اصلی و قانونی اقدام کنند تا دچار مشکل نشوند.