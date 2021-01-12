به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در اولین جلسه خود در استان کردستان با حامد جولایی مدیرکل ورزش و جوانان استان دیدار و گفت و گو کرد.

دبیر در این دیدار که با حضور جمشید خیرآبادی رئیس هیأت کشتی استان برگزار شد، گفت: کردستان استان محرومی است اما استعدادهای فراوانی در آن وجود دارد. این استعدادها به خصوص در کشتی فراوانند و کشتی فرنگی استان کردستان پتانسیل این را دارد که مدال‌های جهانی و المپیک به دست آورد.

وی تأکید کرد: باید نگاه ورزش استان به کشتی به عنوان ورزش ملی کشور، نگاه متفاوت و ویژه‌ای باشد تا استعدادهایی که در کردستان وجود دارند شکوفا شوند. کشتی باید در مناطقی از کردستان که علاقمند و پتانسیل بیشتری دارد، حمایت شود و رئیس هیأت وظیفه دارد که این پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها را فعال کند.

رئیس فدراسیون کشتی در مورد برنامه راهبردی کشتی کشور گفت: کشتی کشور نیازمند یک برنامه جامع و هدفمند برای ۸ سال آینده خود بود و با تلاشی که انجام شد و با نظرات کارشناسان مختلف توانستیم این سند را تدوین کنیم و دوشنبه هفته آینده آن‌را رونمایی خواهیم کرد.

حامد جولایی نیز در این دیدار با اعلام حمایت کامل اداره ورزش و جوانان استان از کشتی تصریح کرد: در چند روز گذشته یک خانه کشتی به هیأت کشتی استان اهدا کردیم و پیگیر آن هستیم که سالن‌های بیشتری را در اختیار هیأت کشتی قرار دهیم.

وی افزود: با توجه به اینکه قرار بود امسال میزبان جام باشگاه‌های جهان باشیم، اما به دلیل شیوع کرونا این امر میسر نشد. از فدراسیون کشتی می‌خواهیم. میزبانی جام تختی و یا جام باشگاه‌های جهان را در سال آینده به ما بدهد.

جولایی در پایان خاطرنشان کرد: آمادگی این را نیز داریم که هرساله یک دوره مسابقات در رده سنی جوانان برگزار کنیم.



در این دیدار وضعیت هیأت و ورزش کشتی استان کردستان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت ضمن اینکه توسعه زیرساخت‌های ورزش کشتی و پیشرفت بخش ورزش قهرمانی این رشته در میان ورزشکاران کردستان با حمایت و پشتیبانی مسئولین ورزش استان و فدراسیون کشتی از مهمترین مباحث این دیدار بود.