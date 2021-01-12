تقدیر وزارت ورزش از فدراسیون همگانی برای رتبه نخست پویش در خانه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون ورزشهای همگانی، مراسم تجلیل از فدراسیون ورزش‌های همگانی به خاطر کسب رتبه اول در پویش ورزش در خانه صبح امروز سه شنبه با حضور حمید بنی تمیم مدیرکل دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

در این پویش که به خاطر شیوع ویروس کرونا و در جهت تشویق مردم به ورزش در دوران قرنطینه فعال شد، فدراسیون ورزش‌های همگانی با بسیج هیئت‌های استانی، انجمن‌ها، گروه‌ها و کمیته‌های ملی تحت پوشش خود پس از ارزیابی دفتر توسعه ورزش‌های همگانی موفق به کسب رتبه نخست در بین فدراسیون‌ها شد.

به همین خاطر صبح امروز سه شنبه دکتر حمید بنی تمیم مدیرکل دفتر توسعه ارزیابی ورزش همگانی وزارت ورزش با حضور در فدراسیون لوح تقدیر این وزارتخانه را به دکتر افشین ملایی رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی تقدیم کرد.

بنی تمیم در این مورد گفت: فدراسیون ورزش‌های همگانی در ارزیابی‌های انجام شده در دفتر توسعه ورزش همگانی با فاصله نسبت به سایر فدراسیون‌ها رتبه نخست پویش ورزش در خانه را کسب کرد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه این پویش مجدداً مورد تاکید وزارت ورزش قرار دارد، امیدواریم ادامه این مسیر در فدراسیون ورزش‌های همگانی ادامه داشته باشد.

دکتر افشین ملایی رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی نیز با تمجید از حمایت‌های وزارت ورزش خاطرنشان کرد: مأموریت اصلی ما فراهم کردن شرایطی برای تداوم فعالیت بدنی و حفظ آمادگی جسمانی است، تنها چالشی که فدراسیون ورزش‌های همگانی هم اکنون با آن روبروست مسئله کرونا است. امیدواریم با پایان پاندمی کوید ۱۹ موجبات مشارکت حداکثری در ورزش همگانی فراهم شود.

دکتر رضا شجیع نایب رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی نیز در تشریح اتفاقی که برای فدراسیون رخ داده است گفت: کاری که فدراسیون ورزش همگانی انجام می‌دهد مانند یک ریل گذاری است. امروز فاز چهارم ریل گذاری را آغاز کردیم که وارد همکاری با دستگاه‌ها هستیم، فرایند ریل گذاری مختص ما نیست، همه ی متولیان ورزش همگانی در این مسیر هستند.

این مراسم با حضور دکتر حمید بنی تمیم مدیر کل دفتر توسعه ورزش همگانی، دکتر افشین ملایی رئیس فدراسیون، آذین ساکی نایب رئیس بانوان، دکتر رضا شجیع نایب رئیس فدراسیون، دکتر محمدرضا فروحی دبیر فدراسیون، یوسفی کارشناس دفتر توسعه ورزش همگانی و عاطفه انسان سرپرست کمیته فنی فدراسیون برگزار شد.