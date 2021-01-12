تعامل دانشگاه یزد با وزارت نفت برای حل مشکلات صنعت نفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل امور پژوهشی معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت در این نشست با اشاره به زنجیره ارزش نفت اظهار داشت: تا زمانی که دانشکده مهندسی نفت و رشته مهندسی مخزن در مقاطع مختلف نداشته باشیم، نمی‌توان پروژه‌هایی در حوزه مگاپروژه‌های توسعه میادین به دانشگاه‌ها واگذار کرد.

مهدی احمدخان بیگی افزود: در حال حاضر با توجه به ۱۳ میدان جدید واگذار شده در قالب پنج طرح کلان اکتشاف، نیازمند همکاری و استفاده از تخصص و توانمندی‌های دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه یزد هستیم.

وی به تشریح فازهای طرح‌های کلان اکتشاف پرداخت و گفت: در گام اول ۲۵ عنوان پروژه آماده تعریف و برای همکاری با دانشگاه‌ها وارد مرحله اجرایی شده است.

احمدخان بیگی عنوان کرد: بر مبنای پیش‌بینی‌های انجام گرفته درباره آینده صنعت پالایشگاهی و صنعت پتروشیمی، ضعف‌هایی در این حوزه وجود دارد که برای جبران آن باید به سمت همکاری با بخش‌های خصوصی و دانشگاه‌ها برویم.

وی با اشاره به اقدامات مثبت پردیس فناوری و صنعتی دانشگاه یزد گفت: این اقدامات نشان می‌دهد فاصله تبدیل‌ شدن ایده‌ها به استارت‌آپ‌ها و شتاب‌دهنده‌ها کم بوده و این برای حل بسیاری از مشکلات کشور در حوزه صنعت بسیار کمک ‌کننده است.

آزمایشگاه فرآورده های نفتی در دانشگاه یزد احداث می شود

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد نیز در این نشست با استناد به شعار این معاونت با عنوان «اثربخشی پژوهش در صنعت و جامعه» اظهار داشت: یکی از اقدامات در دست اجرای این معاونت راه‌اندازی آزمایشگاه‌های فرآورده‌های نفتی است.

ولی درهمی با تاکید بر اینکه مجموعه دانشگاه یزد با صنعت تعامل و آشنایی لازم و خوبی دارد، از ارتباط این دانشگاه با شرکت‌های خصوصی برای افزایش تعامل بین صنعت و دانشگاه سخن گفت و افزود: با این وجود دانشگاه یزد سعی دارد مجموعه خود را برای تعامل بهتر با صنعت و حل مشکلات آن کامل کند و مدل‌های کسب و کار خوبی را در این زمینه داشته باشد.

محمدعلی میرزایی استادیار گروه مهندسی شیمی و پلیمر، هادی صفدرخانی معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق و احسان حسینی استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی و رئیس بخش اکتشاف دانشگاه یزد که در این نشست حضور داشتند به بیان دیدگاه‌های خود برای تقویت تعاملات این دانشگاه با وزارت نفت به منظور مشارکت در حل مشکلات صنعت نفت پرداختند.