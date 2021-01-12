ضرورت طراحی شهرهای پایدار و مدیریت سبز در دستور کار دانشگاه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، عبدالرضا باقری، در نشست ارائه تجربیات مدیریت سبز دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری، که امروز (سه‌شنبه) در سالن شهدای جهاد علمی برگزار شد، بحران محیط زیست را از پیامدهای صنعتی شدن جهان امروز برشمرد و گفت: بشر امروزه با اتکاء بر ابزارهای جدید به منابع طبیعی دست‌اندازی کرده و با بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب، خاک و هوا، موازنه‌ها را در طبیعت بر هم زده است و هر سه منابع آب، خاک و هوا را تحت تأثیرات منفی عملکرد خود قرار داده است.

وی افزود: امروزه بیش از هر زمانی با کمبود منابع آب، خاک و آلودگی هوا مواجه هستیم و استفاده بیش از اندازه از گازهای گلخانه‌ای، باعث گرمایش جهانی زمین شده است که گاز کربنیک به عنوان یکی از این آلاینده‌ها سبب ۶۰ درصد روند گرمایش زمین شده و دمای کره زمین را بین ۱ تا ۶ درجه افزایش داده است. این افزایش دما بر روی منابع گیاهی و جانوری اثر گذار بوده و عملکرد محصولات زراعی مانند غلات بخصوص گندم را تحت تأثیر قرار داده است.

باقری با اشاره به نقش دانشگاه‌ها و مراکز علمی در جهان برای حل مشکلات زیست‌محیطی گفت: دانشگاه‌ها و مراکز علمی نقش مؤثری در حل مشکلات زیست محیطی جهان بازی می‌کنند لذا در کشور ما نیز دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور باید با استفاده از تجارب جهانی مراکز علمی و کار روی روش‌هایی مانند استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، سلول‌های خورشیدی و طراحی شهرهای پایدار به حل معضلات زیست محیطی کشور کمک کنند.

وی گفت: با توجه به آلودگی شدید هوا در کلان شهرهای کشور ورود مراکز پژوهشی و فناوری به این عرصه می‌تواند بسیار کارساز باشد.

قائم مقام وزیر علوم خاطرنشان کرد: معاونت‌های پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور باید در این امر پیشگام شوند و طراحی شهرهای پایدار باید در دستور کار معاونان پژوهشی دانشگاه‌ها قرار گیرد و در پایان‌نامه‌های دکتری نیز به این موضوعات بیشتر پرداخته شود.

باقری با اشاره به اینکه برهم خوردن اکوسیستم‌های زیست محیطی باید دغدغه همه محققان و متخصصان امر قرار گیرد، تاکید کرد: در این راستا بایستی نشست‌های تخصصی و علمی توسط معاونت‌های پژوهشی انجام گیرد و بخصوص در کشور ما با توجه به اقلیم خشک کشور باید بیشتر در این زمینه کار شود.

وی افزود: این موضوع در قانون برنامه هفتم توسعه کشور نیز در حال شکل‌گیری است و به آن بها داده شده و کارگروهی نیز در ستاد وزارت علوم تشکیل شده است. به روسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور تاکید شده که موضوع بحران محیط زیست و تغییرات اقلیمی را به شکل جدی مورد توجه قرار دهند.