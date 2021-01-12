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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۳:۲۷

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

فوت ۱۳۰۵ لرستانی به علت کرونا/ ۶۲۰۸۹ نفر مبتلا شدند

فوت ۱۳۰۵ لرستانی به علت کرونا/ ۶۲۰۸۹ نفر مبتلا شدند

خرم‌آباد- دبیر ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به فوت هزار و ۳۰۵ نفر به علت کرونا در این استان، گفت: تا کنون ۶۲ هزار و ۸۹ نفر در لرستان به این بیماری مبتلا شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: در مجموع ۱۶۸ هزار و ۷۶۷ نمونه به آزمایشگاه‌ها ارسال شده است.

وی با بیان اینکه جواب ۱۶۸ هزار و ۶۷۶ نمونه داده شده است، عنوان کرد: تعداد نمونه‌های مثبت کرونا در استان تا کنون ۶۲ هزار و ۸۹ مورد بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعداد نمونه‌های منفی را ۱۰۶ هزار و ۵۸۷ مورد بیان کرد و گفت: در مجموع تا کنون یک هزار و ۳۰۵ نفر به علت ابتلای به این بیماری در استان جان خود را از دست داده‌اند.

کوشکی خاطرنشان کرد: این آمار تا پایان روز بیست و یکم دی ماه جاری است.

کد مطلب 5120430

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