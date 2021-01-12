فوت ۱۳۰۵ لرستانی به علت کرونا/ ۶۲۰۸۹ نفر مبتلا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: در مجموع ۱۶۸ هزار و ۷۶۷ نمونه به آزمایشگاه‌ها ارسال شده است.

وی با بیان اینکه جواب ۱۶۸ هزار و ۶۷۶ نمونه داده شده است، عنوان کرد: تعداد نمونه‌های مثبت کرونا در استان تا کنون ۶۲ هزار و ۸۹ مورد بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعداد نمونه‌های منفی را ۱۰۶ هزار و ۵۸۷ مورد بیان کرد و گفت: در مجموع تا کنون یک هزار و ۳۰۵ نفر به علت ابتلای به این بیماری در استان جان خود را از دست داده‌اند.

کوشکی خاطرنشان کرد: این آمار تا پایان روز بیست و یکم دی ماه جاری است.